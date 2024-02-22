Співак Чемеров заявив, що російський комік Олександр Ревва досі має українське громадянство

Про це він сказав у інтервʼю УНІАН.

Український рок-музикант, колишній фронтмен гурту "Димна Суміш" Олександр Чемеров розповів, що раніше товаришував з російським коміком та шоуменом Олександром Реввою, відомим також як Артур Пирожков.

За словами музиканта, після 24 лютого 2022 року вони припинили будь-яке спілкування.

"Я раніше активно працював з Артуром Пирожковим, ми навіть товаришували. Але він себе проявив реально як скотина. Ба більше, просто ніяк не відреагував. Я йому надсилав відео й фото воєнних подій, намагався його пробудити якимось чином. Але, на жаль, марно! Він ніяк себе не проявив, мовчить і дотепер", - поділився Чемеров.

Він зауважив, що уродженець Донецька Ревва досі залишається громадянином України.

"Він, до речі, громадянин України з українським чинним паспортом. Відверто кажучи, 70% артистів, операторів, стилістів, які працюють у російському інтертейменті, — українці", - зазначив Чемеров.

Музикант розповів, що працював з продюсером Юрієм Бардашем, який втік до Росії та вже отримав громадянство.

"Я працював з Бардашем дуже довго і дуже давно. Ми зробили з ним Quest Pistols і групу "Нерви", а також Лєру Козлову з "Ранєток". Річ у тім, що Бардаш дуже любить гроші. Особисто в мене він вкрав мільйони доларів. Зараз він втрапив у ситуацію, якої прагнув. Він працює на ФСБ й отримує гроші від банку зі списку Путіна. Я не можу назвати його людиною, він типове російське сміття, яке, я впевнений, закінчить дуже погано", - додав Чемеров.



