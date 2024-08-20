Співак GREMO випустив пісню "ПтахоLove", яку присвятив білоруським добровольцям в Україні
Український музикант GREMO, який народився у Білорусі та 10 років живе у США, представив композицію "ПтахоLove", присвячену білоруським воїнам, що боронять Україну
Про це повідомили у пресслужбі артиста.
Напередодні Дня Незалежності України українсько-американський співак GREMO презентував музичну композицію під назвою "ПтахоLove". Цей трек є святкуванням свободи, гордості та любові до рідної країни та своїх побратимів.
Пісня "ПтахоLove" присвячена всім білоруським воїнам, що боронять Україну пліч-о-пліч з українськими захисниками.
Як поділився співак, це дуже важлива пісня в його репертуарі. Вже близько десяти років GREMO живе у США. Він народився та виріс у Білорусі, де в нього залишилася вся родина та багато друзів.
"ПтахоLove" є трохи незвичною композицією в репертуарі співака, що поєднує динамічні біти з мелодійним мотивом та оригінальним вокалом артиста.
"У пісні я заспівав у незвичному для себе високому вокальному діапазоні, але кінцевий результат мені дуже подобається", - прокоментував артист.
Кліп, який доповнює пісню, також є експериментальним для творчості GREMO.
"Метою кліпу було показати, що діти - це наше майбутнє і, що вони ні в чому не винні і тим більше не мають бачити всіх жахів війни, а мають жити в своєму дитячому та яскравому світі разом зі своїми батьками", - додав GREMO.
Кліп створений у форматі штучного інтелекту.
"Автором слів та музики став Андрій Безкровний. Аранжування та саундпродюсування виконав Вадим Лисиця.
"Я щиро хочу, щоб ця пісня стала гімном для всіх, хто любить Україну. Вона є святкуванням нашої свободи, гордості та любові до нашої країни", - підсумував артист.
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