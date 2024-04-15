Співак Макс Барських опинився з концертом в Ізраїлі в ніч атаки Ірану
Український музикант Макс Барських у рамках благодійного туру 13 та 14 квітня виступив в Ізраїлі, саме тоді іранська армія випустила по країні понад 300 повітряних цілей
Про це він повідомив в Instagram.
Український артист Макс Барських вийшов на звʼязок з Ізраїлю, де перебував під час масованої повітряної атаки Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах.
Напередодні нападу Ірану співак вирушив до Ізраїлю в рамках благодійного туру "Зорепад. На біс", де відіграв два концерти: 13 квітня - у Тель-Авіві, 14 квітня - у Хайфі.
"Учора відбувся неймовірний концерт в Тель-Авіві, дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо. Я також вдячний усім за повідомлення та коментарі в соцмережах. У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс", - прокоментував Барських.
Артист поділився, що атака Ірану не налякала його та команду, адже Росія вже третій рік поспіль щоденно атакує міста України, і "подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця".
"Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих", - додав співак.
16 квітня Барських дасть концерт у Варшаві, а з 19 квітня продовжить тур містами України: від Івано-Франківська до завершального концерту в Одесі 1 липня.
- Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут.
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