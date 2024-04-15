Співак Макс Барських опинився з концертом в Ізраїлі в ніч атаки Ірану

Про це він повідомив в Instagram.

Український артист Макс Барських вийшов на звʼязок з Ізраїлю, де перебував під час масованої повітряної атаки Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах.

Напередодні нападу Ірану співак вирушив до Ізраїлю в рамках благодійного туру "Зорепад. На біс", де відіграв два концерти: 13 квітня - у Тель-Авіві, 14 квітня - у Хайфі.

"Учора відбувся неймовірний концерт в Тель-Авіві, дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо. Я також вдячний усім за повідомлення та коментарі в соцмережах. У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс", - прокоментував Барських.

Артист поділився, що атака Ірану не налякала його та команду, адже Росія вже третій рік поспіль щоденно атакує міста України, і "подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця".

"Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих", - додав співак.

16 квітня Барських дасть концерт у Варшаві, а з 19 квітня продовжить тур містами України: від Івано-Франківська до завершального концерту в Одесі 1 липня.