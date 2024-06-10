Стали відомі імена українських митців, які стажуватимуться в Метрополітен-опера
Нью-Йоркська Метрополітен-опера ухвалила рішення на підставі отриманих заявок від претендентів та кваліфікації всіх стажистів та повідомили імена тих, хто стажуватиметься в театрі
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Цього року була відкрита програма стажування для молодих оперних фахівців для обміну досвідом та ознайомлення з принципами та методами роботи, які використовуються в одному з найбільших театрів США - Метрополітен-опера.
У Метрополітен-опера ухвалили остаточне рішення на основі отриманих заявок від претендентів та кваліфікації всіх стажистів та повідомили імена тих, хто стажуватиметься в театрі.
Як повідомили в Держмистецтв, стажування проходитимуть четверо митців. Інтерни будуть направлені до одного з відділів Метрополітен-опера: Media & Presentations ("Медіа та презентації"), Marketing and Advertising ("Маркетинг і реклама"), Development: Guest Relations, Special Events and Development Services ("Розвиток: відносини з гостями, спеціальні заходи та послуги з розвитку") та Production ("Виробництво").
Можливість стажування отримали Андрій Кошман – Head of NGO NOVA OPERA" у відділ "Медіа та презентації"; Дарʼя Максимова – Pianist. Organist. Educator. Active promoter of academical art у "Маркетинг і реклама"; Тетяна Гнатюк – opera director у "Розвиток: відносини з гостями, спеціальні заходи та послуги з розвитку" та Лада Шиленко – opera director у "Виробництво".
Стажування триватиме з вересня по грудень 2024 року. Стажування передбачатиме участь чотирьох українських молодих професіоналів на початку кар’єри в постановчому процесі та управлінні театром разом з американськими колегами в Метрополітен-опера.
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