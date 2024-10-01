Стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ

Про це повідомляє Армія TV.

28-річний український комік, резидент "Підпільного стендапу", що також є сценаристом і співведучим проєкту "Телебачення Торонто", Сергій Чирков взяв участь у зйомках проєкту, де разом з ведучою і директоркою "Дикого театру" Ярославою Кравченко випробували свої сили на смузі перешкод у Третій штурмовій бригаді.

Після зйомок цього проєкту Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ і зараз проходить курс базової військової підготовки в навчальному центрі.

Під наглядом досвідченого інструктора з позивним Роджер, який брав участь в обороні Київщини, а також літав на вертольоті в оточений Маріуполь, щоб допомогти тримати оборону міста, пройшов полон і повернувся з нього, Яся та Сергій у бойових умовах лазили по трубах, болоту та стінах.

Смуга перешкод – це одне з фізичних та психологічних випробувань тестового тижня штурмовика, який проводить Третя штурмова для охочих долучитися до їхнього підрозділу, а також для цивільних, які готуються до мобілізації та хочуть випробувати себе.