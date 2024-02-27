Суд у РФ арештував рахунки дружини письменника Акуніна, який засудив війну

Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА "Новости" та ТАСС.

У Росії суди почали арештовувати рахунки родичів фігурантів політичних справ. 27 лютого стало відомо, що Басманний суд Москви заарештував рахунок дружини письменника Бориса Акуніна Еріки Чхартішвілі. Це перший випадок арешту рахунків членів сімей відомих росіян, що став публічно відомим, проти яких порушено справи за політичними статтями кримінального кодексу.

Сам Акунін каже, що цей арешт рахунків свідчить про те, що російська влада змінила негласні правила переслідування фігурантів політичних справ і тепер під ударом — сім'ї.

Суд арештував рахунок Чхартішвілі на 6 млн рублів (2,5 млн грн) ще у грудні, проте відомо про це стало лише зараз. Арешт продовжили до літа.

Слідство пояснило арешт тим, що "ці гроші є спільним доходом подружжя і використовувалися як засоби скоєння злочинів". У ТАСС, посилаючись на правоохоронні органи, заявили, що "арештовані рахунки та майно використовуються для забезпечення проживання Акуніна у Великій Британії".

"На рахунок дружини, куди приходила її пенсія (12 тис. рублів на місяць), повісили борг у 6 млн рублів, і газети пишуть: "арештовані мільйонні рахунки", — написав Акунін у Facebook.

Арешт рахунку письменник назвав новим етапом тиску на російську опозицію. До арешту рахунку дружини Акуніна про подібні заходи до членів сімей інших відомих росіян, переслідуваних у політичних справах, публічно не повідомлялося.

Кримінальну справу проти Акуніна порушили у грудні після публікації пранків Вована та Лексуса. Пізніше влада внесла письменника до переліку "терористів та екстремістів", а також оголосила "іноагентом". Після цього його книги зникли із продажу. У січні він був оголошений у розшук.

