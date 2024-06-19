"Тачка на прокачку" повертається: Netflix перезапустить шоу

Про це повідомляє Variety.

Очікується, що прем’єра сиквела відбудеться 24 липня. Проєкт складатиметься із 8 епізодів по 40 хвилин. Шоу "Тачка на прокачку" транслювалося на MTV з 2004 по 2007 рік.

Ведучим проєкту замість репера Xzibit буде американський актор і комік Кріс Редд.

Рік Гурвіц, який створив «Тачку на прокачку», виступає виконавчим продюсером серіалу разом із Брендоном Кілліоном, Арі Шофетом і Майком Одером.

"Ми взяли дух і знання з оригіналу та переосмислили його з веселим ведучим, абсолютно новим акторським складом, а також захоплюючими технологіями та культурою сучасності", - каже Гурвіц.

Довідка: Оригінальний серіал MTV транслювався протягом шести сезонів. Кожного епізоду ведучий і група механіків відвозили авто, яке потребувало ремонту, до спеціальної майстерні — спочатку West Coast Customs, пізніше Galpin Auto Sports. Там авто мали відремонтувати і радикально вдосконалити.