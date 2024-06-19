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"Тачка на прокачку" повертається: Netflix перезапустить шоу

19 червня, 2024 середа
23:08
Культура "Тачка на прокачку"

Стримінгова платформа Netflix перезапустить шоу "Тачка на прокачку". Проєкт стане сиквелом американської телепередачі та матиме назву "Воскреслі тачки"

Зміст

Про це повідомляє Variety.

Очікується, що прем’єра сиквела відбудеться 24 липня. Проєкт складатиметься із 8 епізодів по 40 хвилин. Шоу "Тачка на прокачку" транслювалося на MTV з 2004 по 2007 рік.

Ведучим проєкту замість репера Xzibit буде американський актор і комік Кріс Редд.

Рік Гурвіц, який створив «Тачку на прокачку», виступає виконавчим продюсером серіалу разом із Брендоном Кілліоном, Арі Шофетом і Майком Одером.

"Ми взяли дух і знання з оригіналу та переосмислили його з веселим ведучим, абсолютно новим акторським складом, а також захоплюючими технологіями та культурою сучасності", - каже Гурвіц. 

Довідка: Оригінальний серіал MTV транслювався протягом шести сезонів. Кожного епізоду ведучий і група механіків відвозили авто, яке потребувало ремонту, до спеціальної майстерні — спочатку West Coast Customs, пізніше Galpin Auto Sports. Там авто мали відремонтувати і радикально вдосконалити. 

  • 18 червня стало відомо, що стримінгова платформа Netflix оголосила про вихід другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди" 1 липня.
Теги:
Світ
авто
Netflix
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