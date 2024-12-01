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Головна Культура Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest
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Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
15:10
Культура

Громадська організація "Реформація" передала до фондів бібліотеки Київського інституту Національної гвардії України тисячу книжок. Серед отриманих примірників – світоглядна, мотиваційна, історична, художня та методична література, а також бойові статути

Зміст

Про це повідомляє Київський інститут Національної гвардії України.

Зазначається, що список книжок сформували експерти ГО "Реформація".

Передача літератури стала можливою завдяки проведенню у вересні 2024 року в Києві книжкового форуму KyivBookFest, співорганізатором якого була ГО "Реформація". Форум мав благодійну мету – збір коштів на закупівлю книжок для бібліотек військових навчальних закладів.

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Завдяки кожному відвідувачу та доброчинцю під час форуму вдалося зібрати понад 1 млн грн. Київський інститут Нацгвардії України опинився у п’ятірці тих, кому передаються книжки.

Як наголосив голова ГО "Реформація" Владислав Кириченко, організатор KyivBookFest, цей захід проходив під гаслом: "Книги – це зброя".

"Квитки на KyivBookFest не продавалися, квитком на професійні події був донат. І всі гроші, до останньої копійки, відразу потрапляли на рахунок "Реформації", яка конвертувала їх в підручники та інші книжки для військових", – зазначив Владислав Кириченко.

Виконавча директорка "Реформації" Ганна Бондарчук, додала, що організація сподівається на продовження співпраці з Національною Гвардією та іншими структурами Міністерства внутрішніх справ України. 

"Бібліотечні фонди вишів – це важливе джерело знань для  майбутніх офіцерів. І ми вважаємо своїм першочерговим завданням поповнити їх якісною і різноманітною літературою", - наголосила Ганна Бондарчук.

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Для довідки. Одним з напрямків діяльності Громадського Руху Реформація з 2022 року є друк та передача підручників, статутів, а також інших навчальних посібників та світоглядної літератури для українських військових та силових структур. З 2020 року була запущена програма "Військо читає", в рамках якої підрозділи ЗСУ та інших силових структур отримали від ГО "Реформація" понад 100 тисяч книжок. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
Нацгвардiя
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