Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest
Громадська організація "Реформація" передала до фондів бібліотеки Київського інституту Національної гвардії України тисячу книжок. Серед отриманих примірників – світоглядна, мотиваційна, історична, художня та методична література, а також бойові статути
Про це повідомляє Київський інститут Національної гвардії України.
Зазначається, що список книжок сформували експерти ГО "Реформація".
Передача літератури стала можливою завдяки проведенню у вересні 2024 року в Києві книжкового форуму KyivBookFest, співорганізатором якого була ГО "Реформація". Форум мав благодійну мету – збір коштів на закупівлю книжок для бібліотек військових навчальних закладів.
Фото: Київський інститут Нацгвардії
Завдяки кожному відвідувачу та доброчинцю під час форуму вдалося зібрати понад 1 млн грн. Київський інститут Нацгвардії України опинився у п’ятірці тих, кому передаються книжки.
Як наголосив голова ГО "Реформація" Владислав Кириченко, організатор KyivBookFest, цей захід проходив під гаслом: "Книги – це зброя".
"Квитки на KyivBookFest не продавалися, квитком на професійні події був донат. І всі гроші, до останньої копійки, відразу потрапляли на рахунок "Реформації", яка конвертувала їх в підручники та інші книжки для військових", – зазначив Владислав Кириченко.
Виконавча директорка "Реформації" Ганна Бондарчук, додала, що організація сподівається на продовження співпраці з Національною Гвардією та іншими структурами Міністерства внутрішніх справ України.
"Бібліотечні фонди вишів – це важливе джерело знань для майбутніх офіцерів. І ми вважаємо своїм першочерговим завданням поповнити їх якісною і різноманітною літературою", - наголосила Ганна Бондарчук.
Фото: Київський інститут Нацгвардії
Фото: Київський інститут Нацгвардії
Для довідки. Одним з напрямків діяльності Громадського Руху Реформація з 2022 року є друк та передача підручників, статутів, а також інших навчальних посібників та світоглядної літератури для українських військових та силових структур. З 2020 року була запущена програма "Військо читає", в рамках якої підрозділи ЗСУ та інших силових структур отримали від ГО "Реформація" понад 100 тисяч книжок.
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