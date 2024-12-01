Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest

Про це повідомляє Київський інститут Національної гвардії України.

Зазначається, що список книжок сформували експерти ГО "Реформація".

Передача літератури стала можливою завдяки проведенню у вересні 2024 року в Києві книжкового форуму KyivBookFest, співорганізатором якого була ГО "Реформація". Форум мав благодійну мету – збір коштів на закупівлю книжок для бібліотек військових навчальних закладів.

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Завдяки кожному відвідувачу та доброчинцю під час форуму вдалося зібрати понад 1 млн грн. Київський інститут Нацгвардії України опинився у п’ятірці тих, кому передаються книжки.

Як наголосив голова ГО "Реформація" Владислав Кириченко, організатор KyivBookFest, цей захід проходив під гаслом: "Книги – це зброя".

"Квитки на KyivBookFest не продавалися, квитком на професійні події був донат. І всі гроші, до останньої копійки, відразу потрапляли на рахунок "Реформації", яка конвертувала їх в підручники та інші книжки для військових", – зазначив Владислав Кириченко.

Виконавча директорка "Реформації" Ганна Бондарчук, додала, що організація сподівається на продовження співпраці з Національною Гвардією та іншими структурами Міністерства внутрішніх справ України.

"Бібліотечні фонди вишів – це важливе джерело знань для майбутніх офіцерів. І ми вважаємо своїм першочерговим завданням поповнити їх якісною і різноманітною літературою", - наголосила Ганна Бондарчук.

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Фото: Київський інститут Нацгвардії

Для довідки. Одним з напрямків діяльності Громадського Руху Реформація з 2022 року є друк та передача підручників, статутів, а також інших навчальних посібників та світоглядної літератури для українських військових та силових структур. З 2020 року була запущена програма "Військо читає", в рамках якої підрозділи ЗСУ та інших силових структур отримали від ГО "Реформація" понад 100 тисяч книжок.