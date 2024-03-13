Пропонуємо цікаву підбірку фільмів для релаксу на вечір. Топ-5 фільмів з Сідні Свіні

Білий лотос (2 сезон)

Рік : 2021

Країна: США

Жанр: Серіали

Гавайський курорт – це місце, куди приїжджають бажаючі відпочити та забути про проблеми. Готель "Білий лотос" відчиняє двері для сімейних пар, молодят, одинаків і тих, хто сподівається повернутися додому в компанії. У райському куточку зберігається чудова атмосфера, але оточуючі не знають, що з приїздом нових гостей станеться жахлива ситуація...

Спостерігачі (2021)

Рік : 2021

Країна: США

Жанр: Фільми, Детектив, Драма, Трилер

Томас, який працює художником по фонограмах, і його подруга Піппа, стажерка-офтальмолог у L'optique, наважуються на переїзд у довгоочікувану квартиру в Монреалі. У темний час доби вони виявляють, що їхнє вікно прямо виходить на квартиру навпроти. Томас та Піппа починають спостерігати за своїми сусідами, швидко захоплюючись життям цієї цікавої пари...

Люблю тебе ненавидіти (2023)

Країна: США

Жанр: Фільми, Комедія

Зустрівшись вперше, Бі і Бен відчули один до одного миттєву взаємну симпатію. Їхня хімія була настільки сильною, що вони обоє подумали, що це могло б стати початком чогось особливого. Однак, незабаром після першого побачення, вони виявляють, що їхня тяга один до одного швидко змінюється глибоким антагонізмом...

Реаліті (2023)

Рік : 2023

Країна: США

Жанр: Фільми, Біографія, Драма, Історія

У центрі уваги – історія Реаліті Віннер, колишньої підрядниці спецслужб США. Віннер стала відомою після того, як у 2017 році вирішила викрити правду про втручання у президентські вибори. Її дії викликали великий суспільний резонанс. Вона була першою людиною, засудженою згідно із "Законом про шпигунство" при адміністрації президента Трампа. Незважаючи на те, що її дії були спрямовані на розкриття правди...

Мадам Павутина (2024)

Рік : 2024

Країна: США

Жанр: Фільми, Бойовик, Пригоди, Фантастика

Кассандра Вебб, старанна медсестра з Манхеттена, виявляє в собі незвичайну здатність передбачати майбутнє. Вона усвідомлює, що ця рідкісна та цінна сила може бути використана нею для зміни ходу подій...