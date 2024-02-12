"Це не про виграти війну": DZIDZIO відповів, як ставиться до мобілізації артистів

Про це він сказав у коментарі Анні Олицький.

40-річний музикант Михайло Хома, відомий як DZIDZIO, поділився, як ставиться до того, що артистів, політиків і волонтерів називають "особливою кастою", яка не воює.

"Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим більш як $3 млн зібрали по світу. Їздили з перших днів, коли було найстрашніше, до військових, виступали у тих залах, яких нема. Ми кожен день не були вдома, а були завжди з військовими. Все має бути професійно. Ми не є дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники, люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп у море. Це можуть дозволити собі лише люди, які не мають розуму, яким все одно на населення, це не про виграти війну. Виграти війну можна тільки розумом, грошима та силою волі", - зазначив Хома.

Разом з тим, він зауважив, що всі мають воювати, якщо покличе держава.

"Ми маємо всі бути на місці, якщо держава кличе воювати, то значить йти воювати", - пояснив артист.

Він наголосив, що кожен має бути на своєму місці і професійно виконувати роботу. Але Хома засудив тих, хто в обхід законодавства виїжджав за кордон на відпочинок під час воєнного стану.

"Я цього не підтримую. Знаєте, у мене виїзд через те, що мене запрошують, і я їду для того, аби привезти гроші Україні. Ми по двоє, інколи по троє в номері. Без бізнес-класів і за свої гроші. Для того, щоби показати і достукатися до сердець, що нам потрібні гроші і допомога", - додав DZIDZIO.

