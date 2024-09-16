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"Це такий жах": ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов пригадав концерти гурту в РФ 

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2024 понедiлок
18:40
Культура Павло Гудімов

Співзасновник та колишній музикант гурту "Океан Ельзи" Павло Гудімов розповів, як ставиться до українських артистів, які припинили гастролі в Росії лише в 2022 році

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Про це він сказав в інтерв’ю OBOZ.UA.

Український музикант Павло Гудімов, співзасновник культового гурту "Океан Ельзи", який пішов з групи в 2005 році, пригадав гастролі в Росії. За словами артиста, про їхні поїздки країною-агресоркою можна було б написати книгу.

"Це такий жах, там стільки трешу, що ви собі не уявляєте. Звісно, якщо говорити про звичайні концерти, то це одна справа. А все, що стосується корпоративних виступів, якихось поїздок по Росії – це кошмар", - зазначив Гудімов.

Музикант пригадав концерт у Волгограді. За його словами, "Океан Ельзи" там виступав в клубі, в якому навіть не було сцени. Ще більше його вразила прогулянка містом, яку організували для гурту місцеві.

"Був неймовірно вражений, що деякі місця до цього часу зберігали сліди Другої світової війни. Обстріляні будинки, уявляєте? Я вже мовчу про відсутність освітлення на вулицях та вивіски на магазинах ще з 60-х років. На вулиці до нас підійшла дівчина і попросила: "Заберіть нас звідси! Будемо робити все, що ви скажете, тільки вивезіть". Я був шокований цією фразою. Але тільки зараз розумію до кінця всю глибину того жаху. І це лише одна маленька історія", - поділився Гудімов.

Музикант зауважив, що останній мистецький проєкт у Росії, який він курував, відбувся у 2013 році. Проте когось "таврувати і займатися полюванням на відьом" Гудімов не хоче.

"Я не можу комусь щось забороняти, але для себе цю заборону чітко сформулював. А до цього як диски "Океану Ельзи", так і диски групи "Гудімов" виходили на російських лейблах. Сюди сунув російський шоубізнес, а наша присутність там українською – була своєрідною контрдією. Візьмемо, скажімо, гурт "KAZKA". Вони особливо не їздили на гастролі, але навіть після 2014 року їхні україномовні пісні були в топі пісень, що найбільш прослуховували в Росії. Ця музика була своєрідним домінуванням української культури", - вважає він.

Співзасновник українського рок-гурту "Океан Ельзи" Павло Гудімов виступить разом з основним складом на трьох шоу в Палаці спорту, які будуть присвячені 30-річчю бенду.

Раніше музиканти оголосили про перенесення всіх стадіонних концертів в Україні, які мали відбутись у 2024 році в рамках їхнього стадіонного туру, на 2025 рік.

Теги:
Росія
музика
Шоу-бізнес
Океан Ельзи
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