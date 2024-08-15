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Головна Культура Цукерберг встановив у власному саду статую, присвячену дружині

Цукерберг встановив у власному саду статую, присвячену дружині

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2024 четвер
15:35
Культура Прісцилла Чан біля скульптури

Керівник Meta Марк Цукерберг замовив скульптуру своєї дружини Прісцилли Чан, виконану в римській традиції, чим викликав бурхливе обговорення

Зміст

Про це пише BBC.

Американський програміст і підприємець Марк Цукерберг привернув увагу, опублікувавши фото своєї дружини Прісцилли Чан поруч із великою сріблясто-блакитною статуєю, створеною за її подобою.

Статую, висота якої становить близько 2,1 м, замовив ​​генеральний директор Meta.

"Повертаємо римську традицію створення скульптур вашої дружини", - підписав Цукерберг знімок.

Фото: Instagram Марка Цукерберга

 

Скульптуру створив художник із Нью-Йорка Деніел Аршам. Її встановили під деревом у саду поблизу будинку. Статуя являє собою блакитно-зелену жінку у срібному одязі. 

Фото: Instagram Марка Цукерберга

 

Колір і величезні розміри фігури викликали жарти в інтернеті. Скульптуру порівнювали з персонажами фільмів "Аватар" та глузували, що Цукерберг є типовим "чоловіком своєї дружини".

Фото: Instagram Марка Цукерберга

 

На фото справжня Чан пʼє з кухля такого ж кольору, як і статуя. Вона прокоментувала допис в Instagram.

"Чим більше мене, тим краще?", - написала Чан.

Рельєфний срібний одяг схожий на накидку та струмує позаду блакитно-зеленої жінки. За даними Національного музею Ліверпуля, статуї в Стародавньому Римі часто створювали на честь померлих близьких або "вказували на значущих родичів і створювали важливі асоціації".

Цукерберг і Чан одружені з 2012 року і мають трьох дочок.

Теги:
мистецтво
Марк Цукерберг
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