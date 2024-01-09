У 70-річному віці помер Народний артист України Віталій Білоножко

Про це повідомили у пресслужбі Буринської міської ради на Сумщині у Facebook.

9 січня на 71-му році життя помер Народний артист України, український співак, відомий також як засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.

Першими піснями, записаними Білоножком на радіо, стали твори Максима Дунаєвського "Все пройдет" та "Городские цветы". Серед його хітів - "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була".

У 1990-х Віталій Білоножко виступав разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1. Загалом Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1999 році разом з дружиною став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець". У 2000-х виступав у концертних програмах, зокрема був постійним учасником благодійних акцій і гала-концертів на телебаченні. Також він паралельно викладав на кафедрі естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.