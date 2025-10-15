Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю

Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
23:29
Культура Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман

Концерти американського метал-гурту Disturbed у Бельгії та Туреччині були скасовані через проізраїльську позицію музикантів

Зміст

Про це повідомляє Creative Community for Peace в Instagram

"Глибоко засмучує, що така ненависть і поділ існують у світі мистецтва та розваг. Американський хеві-метал гурт Disturbed та британський співак Моррісі скасували свої шоу. Абсолютно соромно", - написали у CCFP.

Причиною скасування концертів стала ворожість, з якою музиканти стикалися в Європі та інших регіонах. Концерт Disturbed передмісті Брюсселя Форесті, запланований на 15 жовтня, скасувала місцева влада через "проблеми з безпекою" і заплановані протести проти підтримки гуртом Ізраїлю.

Соліст Disturbed Девід Дрейман відомий своєю проізраїльською позицією. Він неодноразово відвідував країну під час війни, підтримував заручників та відвідував кібуци, які зазнали атаки терористів ХАМАС у вересні 2023 року. 

За інформацією Times of Istrael лідер гурту на початку 2025 року під час відвідин Ізраїлю опублікував фотографії, на яких він підписує бомби, призначені для використання в Газі.

Creative Community for Peace — це некомерційна організація індустрії розваг, до якої входять видатні представники шоубізнесу, які об'єдналися, щоб інформувати про зростання антисемітизму в індустрії розваг та мобілізувати підтримку проти культурного бойкоту Ізраїлю.

Новини
Світ
музика
Ізраїль
Палестина
Туреччина
Бельгія
Війна в Ізраїлі
Хамас
