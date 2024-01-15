У "Дії" розпочалось голосування за склад журі Нацвідбору Євробачення-2024

Про це повідомили на сайті Суспільного мовника.

У застосунку "Дія" 15 січня розпочалося голосування за склад журі Нацвідбору на Євробачення-2024, яке триматиме до 22 січня. Кожен може віддати свій голос за 1 з 9 кандидатів. Членами журі стануть три кандидати, які наберуть у підсумку найбільшу кількість голосів.

Для того, щоб проголосувати, потрібно у застосунку "Дія" зайти в розділ "Сервіси", далі – "Опитування". Серед претендентів артисти-учасники Євробачення, музичний піарник, композитор та музичні продюсери.

Фото: Скриншот з "Дії"

1. Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Працював з гуртом Kalush, ONUKA та O.Torvald під час Євробачення-2017.

2. Андрій Данилко — народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA, зірки Євробачення, яка збирає аншлаги вже протягом 30 років. Автор пісень, мініатюр, інструментальних творів та режисер власних шоу. Член журі Нацвідбору на Євробачення (2016-2020).

3. Джамала — співачка й авторка пісень. Переможниця Євробачення-2016 та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році увійшла в трійку найпопулярніших виконавців у плейлисті EQUAL Global від Spotify.

4. Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Хореографка, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на Євробаченні та великих телевізійних шоу.

5. Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фольклористка, фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-те місце у фіналі Євробачення-2021 у Роттердамі.

6. Сергій Танчинець — співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, «Золота жар-птиця», M1 Music Awards та інших. Учасник шоу «Х-Фактор» і «Танці з зірками».

7. Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших. Шоуранер музичного реаліті-шоу «МУЛЬТИТРЕК».

8. Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст і творець інструментальних шоу. Автор 7 студійних альбомів, з початку повномасштабної війни дав понад 200 благодійних концертів. Член Національного журі України на Євробаченні-2023.

9. Павло Шилько — теле- та радіоведучий, відомий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA. Співавтор конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки на Євробачення.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.