Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну виставку "Ніхто не острів", присвячену півдню України

У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну виставку "Ніхто не острів", присвячену півдню України

Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
16:31
Культура

У Довженко-Центрі з 24 листопада до 15 грудня триватиме мультимедійна виставка "Ніхто не острів", де буде представлений відеоарт, музичні твори та кераміка від українських та польських артистів

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі Довженко-Центру.

24 листопада в Довженко-Центрі відкривається мультимедійна виставка, присвячена півдню України. Автори проєкту називають її аудіовізуальною мандрівкою трьома морями — Азовським, Чорним і Балтійським.

Подорож розпочалася восени 2021 на півострові Гіркий кут на Херсонщині. Мультимедійна художниця Оля Михайлюк та саунд-артист SK.EIN максимально наблизилися до Криму, до якого звідти 30 км, щоб створити свою химерну версію півострова із записів хвиль, вітру, трепету степових трав.

Фото: Довженко-Центр

Field-recording поєднали з українськими, турецькими, вірменськими мелодіями, перші репетиції проходили у Довженко-Центрі.

Назвою став перший рядок вірша британського метафізика Джона Донна: "Ніхто не острів. Кожна людина — частина більшого, частина континенту".

Через кілька місяців Гіркий кут було окуповано, і недосяжними стали обидва півострови. Музикант Сурен Восканян, що брав участь в першій частині проєкту, на початку повномасштабного потрапив в блокаду, але наприкінці березня 2022 йому вдалося виїхати з міста.

Наприкінці того ж року разом з Олею Михайлюк і польським саунд-артистом Томашем Сікорою вони записали другу частину проєкту — "Ніхто не острів. Маріуполь".

До київської агенції АртПоле, що її ініціювала, долучився польський лейбл Coastline Northern Cuts. Його засновник Tomek Hoax не раз приїжджав після повномасштабного вторгнення. Він є музичним амбасадором України. Розповідь про наші моря й узбережжя стала гучнішою.

Музиканти, об’єднані навколо лейблу, разом з Олею Михайлюк працюють зараз над наступною аудіовізуальною частиною — про три моря. Усі три частини будуть представлені у формі відеоінсталяцій. Їх доповнюватимуть фото, тексти та записані у 2022-2024 роках в Дніпрі й Херсоні відеоінтерв’ю.

Фото: Довженко-Центр

Інша важлива частина виставки — кераміка Рустема Скибіна. Восени 2022 на Херсонщині була втілена їх спільна з Олею Михайлюк ідея — інсталювати авторські кахлі просто серед плиток на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак".

Фото: Довженко-Центр

Фото: Довженко-Центр

На виставці можна буде побачити серію, що поєднує кераміку Рустема і фото, зроблені Олею у 2015-2016 під час поїздок на анексований півострів.

Кураторка виставки — Мирослава Ганюшкіна. Проєкт реалізується агенцією АртПоле у співпраці з Goethe-Institut в Україні та польським інститутом у Києві, а також містом Ґдиня.

 

Теги:
Новини
Крим
мистецтво
Херсонщина
Читайте також:
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
путін
Автор Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини
Очищення туалету
Автор Крістіна Слончак
7 листопада, 2024 четвер
Чому з'являється жовта смуга на унітазі та як її очистити: найкращі доступні методи
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.32
    Продаж 45.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
17:59
Ізраїль відкриє додатковий пункт пропуску з сектором Гази для доставки гумдопомоги
17:56
Вибух
Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру на Сумщині
17:53
Олаф Шольц
Шольц заявив, що дату дострокових виборів у Німеччині слід обговорити "якомога спокійніше"
17:49
Україна та Росія обмінялись листами від родичів військовополонених
17:46
Оновлено
загиблі військові
РФ повернула Україні тіла 563 полеглих військових. Тіло журналістки Рощиної не віддали
17:35
Віталій Буяльський, збірна України, Ліга націй
Ребров знайшов заміну Циганкову перед надважливими матчами збірної України
17:27
Володимир Путін та Дональд Трамп
Трамп поспілкувався з європейськими лідерами стосовно того, як підштовхувати Україну до поступок Путіну, - Bloomberg
17:23
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде
17:22
Ексклюзив
Ту-95МС
"Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ
17:21
OPINION
Перемога Трампа: загроза чи шанс? Чого чекати Україні
17:19
На Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала від пораненого військового $2 тис. хабаря
17:14
новини Буковини
Уряд виділив ще 22 млн грн на компенсації за розміщення переселенців
17:13
"20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди Grierson Awards
17:03
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів, - Лісовий
17:03
Євген Шевченко
Нардеп Шевченко закликав Зеленського до "початку діалогу". В ОП кажуть, що деякі депутати заплутались у питаннях інтересів України
16:53
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулось 114 боєзіткнень, 32 з них зафіксували на Курахівському напрямку
16:35
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:32
США, Південна Корея
У Сеулі пригрозили спільною з США відповіддю, якщо КНДР спробує здійснити ядерний удар по Південній Кореї
16:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Війну в Україні можна "легко завершити" завдяки підходу адміністрації Трампа, орієнтованому на вирішення ситуації, - Ердоган
16:30
мобілізація
Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей
16:24
Ексклюзив
Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ
16:02
OPINION
Демографічна стратегія: ні слова про робочі місця
16:00
Генерал Дмитро Марченко
Генерал-майор Марченко звільнився зі служби: наразі він проходить лікування
16:00
Ігор Клименко
Очільник МВС Клименко назвав кількість поліцейських, які беруть участь у бойових діях
15:47
Маріо Драґі
У ЄС закликали до термінової реформи економіки блоку після перемоги Трампа
15:47
довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова
Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року
15:43
Оновлено
У Херсоні та в області внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей
15:32
Ексінженер, який під час окупанції Купʼянська транслював телеканали РФ, отримав 11 років за ґратами
15:32
У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії
15:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:16
Україна ЄС
Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки
15:13
Інтерв’ю
Павел Коваль, депутат Сейму Польщі
Трамп схилиться перед Путіним? Це нісенітниця, - польський депутат Павло Коваль
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Ворог просувається до 2 км у день: майор запасу НГУ Гетьман про Донецький напрямок
15:04
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві є постраждалі, в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл
14:46
Вийшов перший тизер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі
14:44
Вимагали гроші в чоловіків під виглядом працівників ТЦК: на Одещині затримали підозрюваних
14:33
Оновлено
російські терористи обстріляли Харків
Росія вдарила КАБами по Харкову: є руйнування та постраждалі. Фото
14:15
Тренінгова система UNITS
Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS
14:04
OPINION
Де мир за 24 години? Хто відповідатиме за війну в Україні в адміністрації Трампа
14:03
село Гурівське
На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV