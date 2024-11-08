У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну виставку "Ніхто не острів", присвячену півдню України
У Довженко-Центрі з 24 листопада до 15 грудня триватиме мультимедійна виставка "Ніхто не острів", де буде представлений відеоарт, музичні твори та кераміка від українських та польських артистів
Про це повідомили у пресслужбі Довженко-Центру.
24 листопада в Довженко-Центрі відкривається мультимедійна виставка, присвячена півдню України. Автори проєкту називають її аудіовізуальною мандрівкою трьома морями — Азовським, Чорним і Балтійським.
Подорож розпочалася восени 2021 на півострові Гіркий кут на Херсонщині. Мультимедійна художниця Оля Михайлюк та саунд-артист SK.EIN максимально наблизилися до Криму, до якого звідти 30 км, щоб створити свою химерну версію півострова із записів хвиль, вітру, трепету степових трав.
Фото: Довженко-Центр
Field-recording поєднали з українськими, турецькими, вірменськими мелодіями, перші репетиції проходили у Довженко-Центрі.
Назвою став перший рядок вірша британського метафізика Джона Донна: "Ніхто не острів. Кожна людина — частина більшого, частина континенту".
Через кілька місяців Гіркий кут було окуповано, і недосяжними стали обидва півострови. Музикант Сурен Восканян, що брав участь в першій частині проєкту, на початку повномасштабного потрапив в блокаду, але наприкінці березня 2022 йому вдалося виїхати з міста.
Наприкінці того ж року разом з Олею Михайлюк і польським саунд-артистом Томашем Сікорою вони записали другу частину проєкту — "Ніхто не острів. Маріуполь".
До київської агенції АртПоле, що її ініціювала, долучився польський лейбл Coastline Northern Cuts. Його засновник Tomek Hoax не раз приїжджав після повномасштабного вторгнення. Він є музичним амбасадором України. Розповідь про наші моря й узбережжя стала гучнішою.
Музиканти, об’єднані навколо лейблу, разом з Олею Михайлюк працюють зараз над наступною аудіовізуальною частиною — про три моря. Усі три частини будуть представлені у формі відеоінсталяцій. Їх доповнюватимуть фото, тексти та записані у 2022-2024 роках в Дніпрі й Херсоні відеоінтерв’ю.
Фото: Довженко-Центр
Інша важлива частина виставки — кераміка Рустема Скибіна. Восени 2022 на Херсонщині була втілена їх спільна з Олею Михайлюк ідея — інсталювати авторські кахлі просто серед плиток на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак".
Фото: Довженко-Центр
Фото: Довженко-Центр
На виставці можна буде побачити серію, що поєднує кераміку Рустема і фото, зроблені Олею у 2015-2016 під час поїздок на анексований півострів.
Кураторка виставки — Мирослава Ганюшкіна. Проєкт реалізується агенцією АртПоле у співпраці з Goethe-Institut в Україні та польським інститутом у Києві, а також містом Ґдиня.
- Актуальне
- Важливе