У Гуляйполі російська армія вщент знищила краєзнавчий музей

Про це повідомляє Нацполіція.

"У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - зазначили правоохоронці.

Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян, додали у поліції.

23 серпня росіяни били по прифронтових населених пунктах Пологівського та Василівського районів з авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, застосували безпілотні літальні апарати. Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

Впродовж минулої доби загарбники здійснили 306 обстрілів по населених пунктах регіону. Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

В результаті дронової атаки у селі Біленьке пошкоджений інфраструктурний об’єкт та декілька будинків.

Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.