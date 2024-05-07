У Каннах пройде благодійний вечір української культури Ukrainianfashion Film Festival
У неділю, 19 травня, у межах 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбудеться другий Ukrainianfashion Film Festival - благодійний вечір української культури, краси та моди
Про це повідомило міністерство культури та інформаційної політики України.
"Метою заходу є знайомство спільноти з душею сучасної України через її культуру, зокрема, завдяки показам останніх колекцій відомих українських дизайнерів, фільмам, частуванню традиційними стравами у сучасній інтерпретації, красі, мистецтву, культурі, зірковим виконавцям, менторам. Також захід має показати незламність українського народу та його національну ідентичність", - йдеться у повідомленні.
У програмі заходу - презентація нових колекцій "Весна-Літо 2024" від українських брендів і дизайнерів Park Avenue Atelier, Ірини Лужецької, By Vel, MOGARDI.
Крім fashion show, art-мистецтва та презентації українських фільмів захід передбачає виступи українських артистів YAGODY, переможниці проєкту Танці з зірками Ілони Гвоздьової та— учасниці Євробачення-2024 JERRY HEIL.
Ведучим заходу буде лідер "Воплів Відоплясова" та організатор фестивалів "Країна Мрій" і "Рок Січ" Олег Скрипка.
Під час вечора відбудеться благодійний аукціон, кошти від якого спрямують на підтримку дітей України.
Ukrainianfashion Film Festival відбудеться за сприяння Association France Ukraine — Idees sans frontier Cote d’Azur і Благодійного фонду "Українотворці".
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