У Харкові ураган зірвав частину даху складу Vivat. Чимало книжок затоплено
Унаслідок сильної негоди з дощем та вітром до 20 м/с на Харківщині постраждав склад видавництва Vivat. Відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються
Про це повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова у facebook.
"А життя все випробує нас на життєстійкість. Учора вночі потужний ураган пройшов Харковом і зірвав частину даху нашого складу Vivat. Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації — ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", - написала Орлова.
Зазначається, що через ці роботи відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.
"Точні терміни затримки відправлень з сайту сказати не можемо — розбираємо книжки, щоб вам потрапили непошкоджені", - поділилась гендиректорка Vivat.
Вона подякувала читачам, а також всім, хто запропонував підтримку. Орлова уточнила, що видавництво не відкриватиме банку для донатів, закликавши підтримувати перевірені збори захисників.
"Ми не плануємо піднімати ціни на книжки, які вже вийшли у продаж, або які ми вже анонсували. Ціни залишаться без змін", - додала Орлова.
- У суботу, 12 липня, Харків та область накрила сильна злива з градом і шквальними поривами вітру, внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі, серед них - дитина. Було знеструмлення деяких об'єктів критичної інфраструктури, були проблеми з водопостачанням в деяких районах.
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