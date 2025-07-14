У Харкові ураган зірвав частину даху складу Vivat. Чимало книжок затоплено

Про це повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова у facebook.

"А життя все випробує нас на життєстійкість. Учора вночі потужний ураган пройшов Харковом і зірвав частину даху нашого складу Vivat. Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації — ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", - написала Орлова.

Зазначається, що через ці роботи відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.

"Точні терміни затримки відправлень з сайту сказати не можемо — розбираємо книжки, щоб вам потрапили непошкоджені", - поділилась гендиректорка Vivat.

Вона подякувала читачам, а також всім, хто запропонував підтримку. Орлова уточнила, що видавництво не відкриватиме банку для донатів, закликавши підтримувати перевірені збори захисників.

"Ми не плануємо піднімати ціни на книжки, які вже вийшли у продаж, або які ми вже анонсували. Ціни залишаться без змін", - додала Орлова.