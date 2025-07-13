Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Харкові та області внаслідок негоди є загибла та постраждалі, серед них - дитина, проблеми з електро- та водопостачанням
Оновлено

У Харкові та області внаслідок негоди є загибла та постраждалі, серед них - дитина, проблеми з електро- та водопостачанням

Марія Музиченко
13 липня, 2025 неділя
10:47
Суспільство негода у Львові

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила сильна злива з градом і шквальними поривами вітру, внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі, серед них - дитина. Було знеструмлення деяких об'єктів критичної інфраструктури, були проблеми з водопостачанням в деяких районах

Зміст

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Сильна негода з дощем та вітром до 20 м/с охопила Харківщину. Внаслідок цього частково знеструмлено Балаклію, а Борщівка та Вербівка залишилися без електропостачання.

У Салтівському районі Харкова внаслідок негоди обвалився дах приватного будинку. Троє людей отримали поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев", - написав він.

Станом на 21:22 голова ОДА повідомив, що в селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула.

Також о 21:36 Олег Синєгубов поінформував, що в Основ'янському районі міста дерево впало на 7-річну дівчинку. Дитину госпіталізували, і медики надають їй всю необхідну допомогу.

Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради розповів в ефірі Еспресо, що було знеструмлення деяких об'єктів критичної інфраструктури, були проблеми з водопостачанням в деяких районах, але тиск станом на ранок 13 липня уже є. Також відомо про падіння крана у Салтівському районі. Негода повалила більш як 100 дерев і понад 70 будівель пошкоджено. 

"Щодо настрою на рахунок негоди. Для когось це можливо не трагедія, але дуже велика неприємність - дах пошкоджено, по стінах потекло. Деякі харків'яни раділи, що не летять ці "шахеди", небо вкрите блискавками, але й радість, що хочеться, щоб вибухи та розкоти грому були тільки від стихії.  Навіть по собі помітив, блискавка була, потім гучний вибух і думаєш, що невже це не якийсь прильот, а негода. І здається на хвилинку, що закінчилося це жахіття і почалося мирне життя, де тільки стихія нагадує про те, що може щось статися", - зазначив місцевий депутат.

Унаслідок потужної бурі, що накрила Харків напередодні, місто зазнало масштабних пошкоджень. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередніми зведеними даними, внаслідок стихії:

  • 448 дерев було повалено,
  • близько 1000 гілок зламано,
  • 140 дахів пошкоджено,
  • зафіксовано 118 обривів електричних дротів.

"Це лише частина зведених даних", — уточнив мер.

Водночас він відзначив роботу всіх служб, які всю ніч працювали без перерви, щоб оперативно ліквідовувати наслідки негоди. До робіт були залучені комунальники, енергетики, аварійні бригади, рятувальники ДСНС та волонтери.

Мер також звернувся до містян із проханням бути обережними, оскільки на сьогодні знову оголошено штормове попередження. Він закликав не залишати автомобілі під деревами та дбати про безпеку.

  • 10 липня інтенсивні дощі призвели до масштабних підтоплень у Львові, Сокільниках та 8 територіальних громадах Львівщини.
Теги:
Новини
Харків
негода
Харківщина
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Трамп негласно дозволив Путіну робити все, що той захоче: Ступак про заяви президента США
СБУ оголосила у розшук Медвєдєва
Автор Марія Науменко
15 липня, 2025 вiвторок
"Декоративний ультиматум Кремлю": Медвєдєв відреагував на слова Трампа про 50 днів для РФ на укладання мирної угоди з Україною
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 48.37
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
16 липня
10:38
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та балістикою: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
10:28
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:26
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Комітет з Держбудівництва схвалив відставку Шмигаля
10:12
МЗС РФ
Заступник Лаврова назвав дивними вимоги Трампа щодо досягнення мирної угоди за 50 днів: ЦПД заявив про ухилення РФ від припинення війни
10:04
OPINION
блог Сергій Гузь
То скільки Patriot дасть Трамп?
09:43
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
"РФ не має наміру зупинятися": Єрмак закликав Трампа чинити реальний тиск на Путіна
09:30
Ексклюзив
Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
09:30
обстріл Київщини
Чи впливають щоденні атаки на якість повітря і чи можуть спричинити онкологію: пояснює і розвінчує міфи еколог Максим Сорока
09:28
ГУР
У Токмаку знищили операторів БПЛА РФ "Скат 350М", - ГУР
09:14
старий шприц
В окупованому Генічеську в центральній лікарні кипʼятять шприци й катетери через нестачу медматеріалів, - "Жовта стрічка"
09:01
сили ППО
За ніч сили ППО збили 198 "шахедів", 145 дронів - локаційно втрачені
08:47
уламки вертольота Мі-8 рф
У Хабаровському краї РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8, загинули 5 осіб
08:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни до кінця липня готуються провести другу хвилю наступу в Запорізькій області, - Андрющенко
08:40
на фото боксер Олександр Усик
Війна має закінчитися так, щоб не почалася знову через 3-5 років, - Усик
08:30
"Це дійсно нестерпно": Каллас заявила, що РФ використовує хімічну зброю, аби Україна здалася
08:15
Франсуа Байру
У Франції пропонують скасувати кілька вихідних для економії 40 млрд євро й збільшення витрат на оборону
08:08
Оновлено
Протягом доби 15 липня на фронті відбувся 171 бій, 60 з них зафіксували на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Заява Трампа: трохи політичної арифметики
07:39
втрати росіян
Російська армія за добу втратила 1170 військових, 49 артсистем і 3 танки
07:28
Аналітика
Бомба, яка мала покласти край війнам: 80 років тому застосували першу атомну зброю, якою Росія досі шантажує світ
07:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
07:03
Дональд Трамп
Перші системи ППО Patriot уже відвантажуються союзникам для передачі Україні, - Трамп
06:42
Іран
США та європейські союзники домовилися про дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди, - Axios
03:05
"MAGA не голосувала за це": конгресвумен Грін розкритикувала ініціативу Трампа зі збільшення допомоги Україні
02:56
Протести у Лос-Анджелесі
Протести у Лос-Анджелесі: адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців
02:12
Фінляндія
Фінляндія заборонила купівлю та інші операції з нерухомістю для росіян та білорусів
01:07
Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: про що говоритимуть
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати й розклад повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, вiвторок
15 липня
22:42
Петр Фіала
Чехія не купуватиме в США зброю для України в межах ініціативи Трампа, – премʼєр Фіала
22:15
Ліндсі Грем
"Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати Аятолі": сенатор Грем про погрози Трампа щодо РФ
21:56
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Так робити - себе не поважати": Чалий про оголошення кандидатури Умєрова на посаду посла в США до одержання офіційного погодження
21:53
Майкл Волц
Ексрадник Трампа з нацбезпеки Волц пояснив, чому США згорнули роботу "Голосу Америки" й "Радіо Свобода"
21:43
Олена Івановська
Кабмін призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмана
21:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві
21:24
президент США Дональд Трамп
"Я на боці людства": Трамп заявив, що Зеленський не має бити по Москві
21:14
Оновлено
Шабунін
Справа керівника ЦПК Віталія Шабуніна: суд обрав запобіжний захід
20:49
Олександр Усик
"Допомагає вбивати українців": Усик дорікнув Фʼюрі за дружбу з росіянином Кремльовим
20:26
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Шмигаль був не до кінця свій": Чаленко про кадрові зміни в уряді
20:07
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому 13 березня 2025 р.
Американська зброя, яку НАТО придбає для України, готова до відправки, - NYT
20:01
OPINION
Сімоньян як "бєзумная Касандра"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV