У Харкові та області внаслідок негоди є загибла та постраждалі, серед них - дитина, проблеми з електро- та водопостачанням

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Сильна негода з дощем та вітром до 20 м/с охопила Харківщину. Внаслідок цього частково знеструмлено Балаклію, а Борщівка та Вербівка залишилися без електропостачання.

У Салтівському районі Харкова внаслідок негоди обвалився дах приватного будинку. Троє людей отримали поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев", - написав він.

Станом на 21:22 голова ОДА повідомив, що в селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула.

Також о 21:36 Олег Синєгубов поінформував, що в Основ'янському районі міста дерево впало на 7-річну дівчинку. Дитину госпіталізували, і медики надають їй всю необхідну допомогу.

Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради розповів в ефірі Еспресо, що було знеструмлення деяких об'єктів критичної інфраструктури, були проблеми з водопостачанням в деяких районах, але тиск станом на ранок 13 липня уже є. Також відомо про падіння крана у Салтівському районі. Негода повалила більш як 100 дерев і понад 70 будівель пошкоджено.

"Щодо настрою на рахунок негоди. Для когось це можливо не трагедія, але дуже велика неприємність - дах пошкоджено, по стінах потекло. Деякі харків'яни раділи, що не летять ці "шахеди", небо вкрите блискавками, але й радість, що хочеться, щоб вибухи та розкоти грому були тільки від стихії. Навіть по собі помітив, блискавка була, потім гучний вибух і думаєш, що невже це не якийсь прильот, а негода. І здається на хвилинку, що закінчилося це жахіття і почалося мирне життя, де тільки стихія нагадує про те, що може щось статися", - зазначив місцевий депутат.

Унаслідок потужної бурі, що накрила Харків напередодні, місто зазнало масштабних пошкоджень. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередніми зведеними даними, внаслідок стихії:

448 дерев було повалено,

близько 1000 гілок зламано,

140 дахів пошкоджено,

зафіксовано 118 обривів електричних дротів.

"Це лише частина зведених даних", — уточнив мер.

Водночас він відзначив роботу всіх служб, які всю ніч працювали без перерви, щоб оперативно ліквідовувати наслідки негоди. До робіт були залучені комунальники, енергетики, аварійні бригади, рятувальники ДСНС та волонтери.

Мер також звернувся до містян із проханням бути обережними, оскільки на сьогодні знову оголошено штормове попередження. Він закликав не залишати автомобілі під деревами та дбати про безпеку.