У Києві покажуть танцювальний перформанс "ЇЇ MOVA" про внутрішню опору та формування культурної ідентичності

Про це Еспресо повідомили організатори проєкту.

18 грудня у Київській опері представлять пластичний перформанс "ЇЇ MOVA" з дискусійним обговоренням побаченого з глядачем з можливими елементами імерсивності.

"ЇЇ MOVA" – це пластично-поетична історія-сповідь про зміну себе як особистості через зміну своєї мови. Це пошук нових життєвих опор, поки власне Я руйнує попередні та ховає їхні уламки вглиб несвідомого.

"Проєкт відображає болісну реальність тисяч людей, які пережили війну та втрати, включаючи втрату мови та формування нової культурної ідентичності на тлі психологічного та морального розломів", - зазначають у команді проєкту.

Фото: Валерія Ландар

Робота шукає відповіді на ці питання на базі власного досвіду авторки Катерини Кузнецової та може слугувати як форма терапії та зцілення для тих, хто зіткнувся з подібними травмами. Перформанс має на меті показати внутрішню боротьбу між теплими ностальгічними спогадами та свідомою рішучістю відмовитися від усього, що пов'язане з російською субкультурою та пропагандистськими наративами.

"Для мене зміна мови – це не лише зміна вокабуляру. Розмовляти іншою мовою – це ніби бути іншою людиною, з новим звучанням, способом мислення, а як наслідок – нові звички, рішення, висновки. Ставати новою людиною не завжди дуже просто і безболісно. Мова – це безумовно про ідентичність. І саме зараз час для того, щоб віднайти свою", – пояснює режисерка Катерина Кузнецова.

Фото: Анна Меламед

Окрім хореографки, режисерки та виконавиці Катерини Кузнецової, над перформансом працювали асистентки хореографа Олександра Максимчук і Софія Андрійченко, сценографію та костюми створила Олена Поліщук, художницею зі світла виступила Світлана Змєєва, а музику написали Іван Гаркуша та Іван Лиховід (контрабас).

Фото: Валерія Ландар

Катерина Кузнецова – танцівниця, яка народилася у Краматорську Донецької області. Вона танцювала у Київ Модерн-балеті Раду Поклітару, BAZA ART PEOPLE, UKRAINIAN DANCE THEATER, Holstebro Dance Company в Данії, Hannover State Opera в Німеччині, NDT Summer Intensive у Нідерландах.

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Разом з чоловіком Іллею Мірошніченком у 2022 році вони створили танцювальну компанію INSHA Dance Company