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Інша "1984" та Anima Oscura: як живе незалежний танц-театр INSHA Dance Company в Україні

Дар'я Тарасова
3 листопада, 2024 неділя
10:00
Культура

Українська незалежна танцювальна компанія INSHA Dance Company наразі на гастролях містами України. У рамках свого туру танцівники представили в Києві одноактні балети "1984.ІНША" та Anima Oscura

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Журналістка Еспресо Дарʼя Тарасова відвідала вечір одноактних вистав та поспілкувалась із засновниками й хореографами INSHA Dance Company Іллею Мірошниченком та Катериною Кузнецовою.

До сучасного танцю можна ставитися по-різному. Він може викликати захват і приносити естетичне задоволення, він може відлякувати химерністю форм та незрозумілістю сенсів, вражати красою рухів, пластикою тіл або навіть викликати огиду. Проте сучасний танець не залишить байдужим. Він викликає емоції, і необовʼязково вони позитивні. У цьому його магія. У взаємодії з сучасним танцем глядачу слід відмовитися від прагнення обовʼязково його зрозуміти й не порівнювати з класичним балетом чи будь-яким іншим видом мистецтва.

У Київському муніципальному академічному театрі опери й балету для дітей та юнацтва INSHA Dance Company представила два одноактні балети - Anima Oscura та "1984.ІНША". Ці вистави не повʼязані між собою. Хіба що перша є своєрідним інтро до другої, що готує глядача до сприйняття балету за романом-антиутопією Джорджа Орвелла.

Вистава Anima Oscura у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

INSHA Dance Company - це сміливі, талановиті творчі люди, які у найтемніші для України роки наважилися створювати новий високоякісний культурний продукт. Це танцювальна компанія, яка виросла з дуету хореографів Іллі Мірошниченка та Катерини Кузнецової. Як каже Ілля, у певний момент вони з Катериною зрозуміли, що їхня діяльність більше не вміщується в концепцію творчого дуету. За словами Катерини Кузнецової, створення компанії було радше необхідністю, ніж бажанням. Дует танцівників, що є парою в житті, відчув потребу ідентифікувати себе в професійному просторі як окрему одиницю та заявити про Україну на європейській сцені не як про "нещасних українських митців, які все втратили".

"Ми мали звучати як одиниця, що має намір жити всупереч усьому.  І ми мали показувати цю силу європейському глядачу", - зазначила хореографка.

Балет Anima Oscura ("Темна душа"), який відкриває вечір одноактних вистав, поставив італійський хореограф Франческо Аннарумма. У 2021 році Аннарумма прибув в Україну, щоб створити для київського ТОТЕМ Dance Theatre, художньою керівницею якого була Кристина Шишкарьова, виставу Anima Oscura. За кілька років, шукаючи танцювальну роботу для INSHA, Мірошниченко звернувся до Шишкарьової, яка не лише підтримала молоду танцювальну компанію, надала простір для репетицій, а й познайомила з Франческо.

"Франческо був дуже розчулений нашим бажанням танцювати його виставу знову в Україні. Він навіть відмовив великій танцювальній компанії в Італії в перенесенні на них цієї вистави та ухвалив рішення на нашу користь. Він постійно повторював, що це найменше, чим він може нас підтримати", - поділився Мірошниченко.

Anima Oscura - це балет під музику Джованні Батисти Перголезі Stabat Mater, який заворожує демонстрацією краси та можливостей людського тіла. Це балет без чітко окресленого наративу, який виводить на перший план досконалість рухів з їхньою широтою та амплітудою, еластичністю і складністю, але без зухвалого прагнення вразити глядача надмірною химерністю. У балеті, який фактично возвеличує можливості людського тіла, втілені у танцювальному русі, цей рух не стає бездушною самоціллю. Кожен рух танцівників дихає і надихає.

Вистава Anima Oscura у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

Anima Oscura розповідає історію душі, яка, приходячи в цей світ, пізнає темряву та світло, стикаючись з іншими душами. Через кохання вона може здобути очищення, але так само кохання може затягнути в морок. Проте, як уточнює Катерина Кузнецова, цей балет є образно-емоційним досвідом, який краще сприймати на інтуїтивному рівні.

"Anima Oscura – це той вид вистави, яка може мати неймовірну кількість трактувань – усе залежить від вашої уяви й бажання шукати символізм і трактувати його. І при всьому тому для когось ця вистава взагалі не буде мати жодного сенсу, окрім спостерігання пластики тіла та отримування від цього (чи ні) певного естетичного задоволення", - наголосила хореографка.

Вистава Anima Oscura у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

Другий балет - "1984.ІНША" - це хореографічне прочитання роману-антиутопії Джорджа Орвелла "1984". Ідея вистави доволі легко прочитується в рухах артистів, хореографії, поставленої Мірошниченком і Кузнецовою, та сценографії. Головні персонажі, як і в британського письменника, намагаються протистояти тоталітарній системі, у якій "темрява правди" бореться зі "світлом пригноблення".

Вистава "1984.ІНША" у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

Супроводом до вистави стала музика лауреатки премій "Оскар", "Ґреммі" та "Еммі", авторки саундтреків до серіалу "Чорнобиль" та фільму "Джокер" Гільдур Ґуднадоттір, а також піаніста Hauschka (Гаушка, справжнє ім'я якого Фолькер Бертельманн).

Артисти балету чуттєво передають у майже досконалих технічно рухах сюжет роману. У балеті є емоційна динаміка, проте хореографія не нагромаджена деталями. Між пластикою рухів глядач бачить описані Орвеллом двохвилинки ненависті, що проходять перед великим екраном, впізнають, як герої слухняно "ковтають" пропаганду і самі стають зброєю в руках тоталітарної системи проти сміливих інакодумців. 

Вистава "1984.ІНША" у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

Головні партії в балеті виконали Ілля Мірошниченко та Катерина Кузнецова.

Вистава "1984.ІНША" у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

Бути незалежним танц-театром в Україні, особливо в період війни, складно.

"Не маючи свого власного приміщення, ти завжди маєш обмеження в часі та в плануванні свого творчого та навчального процесу.  Не маючи постійного, стабільного, достойного фінансування, ти маєш менше можливостей утримати артистів у своїх проєктах. Від цього, як наслідок, страждає організаційна, творча, якісна частина всіх робіт, швидко настає вигорання", - поділилась Катерина.

Разом із тим Ілля Мірошниченко каже, що в недержавних та незалежних інституціях не спостерігається проблем з розвитком сучасного танцю. Проте відзначає, що фінансування та державна інституційна підтримка всього культурного сектору зараз недостатня.

Вистава "1984.ІНША" у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

"Хочеться більшої залученості держави принаймні в інформаційній частині розвитку сучасного культурного сектору", - зауважив Мірошниченко.

Наразі INSHA Dance Company не має чіткого складу артистів для всіх вистав репертуару. Компанія має кістяк, проте до виконання різних балетів вони залучають різних танцівників. Це має як свої мінуси, так і переваги. Це надає мобільності танц-театру, хоча обоє співзасновників не приховують: INSHA Dance Company мріє про стабільну трупу. Хоча, за словами Катерини, це утопічна ідея.

Вистава "1984.ІНША" у виконанні INSHA Dance Company

Фото: Анна Меламед

"Кожен приходить до нас зі своїми історією, бажанням, метою, мотивацією. І відповісти однаково рівно на всі запити просто неможливо. Тому зміна колективу – це як невідворотна та необхідна частина нашого існування", - зазначає хореографка.

Зараз в INSHA Dance Company танцюють багато юних артистів балету.

"Після зустрічі з кадровим голодом ми активніше почали залучати студентів і вихованців недержавних освітніх закладів. Це дуже трепетно, ми пропонуємо молодим танцівникам отримати сценічний досвід і розпочати свій шлях професійного артиста. І це в найтемніші для країни часи", - додав Ілля.

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