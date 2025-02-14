У Києві покажуть виставку картин військових "Митці на фронті"

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У київській галереї "АBС-арт" у межах мистецького проєкту "Артспротив", ініціатором якого є Національна спілка художників України, відкриють виставку "Митці на фронті".

Кураторкою проєкту стала журналістка та артменеджерка Олена Котляр. За її словами, експозиція об’єднає роботи митців, які нині боронять Україну. Серед них – Сергій Герасименко, Володимир Гурін, Роман Кравчук, Ігор Талалай, Сергій Бурбело, Віктор Соловар, Володимир Вакуленко, Василь Теличко-Еверт, Артем Шевченко, Микола Мединський та інші. Загалом на виставці покажуть понад 40 творів у різних жанрах – живопис, графіка, інсталяція, артоб'єкти. Частина робіт створена у техніці "окопного живопису" на ящиках від снарядів.

Крім того, відвідувачі зможуть побачити картину Сергія Сметанкіна – художника і військового волонтера, який з 2014 року перебуває в найгарячіших точках фронту. Його робота присвячена визволенню Святогірська під час харківського контрнаступу. Картина має символічну назву – "Святогірськ. Дочекалися".

Виставка триватиме до 8 березня 2025 року.