У Києві покажуть виставку картин військових "Митці на фронті"
У межах мистецького проєкту "Артспротив" 18 лютого відбудеться відкриття першої виставки "Митці на фронті", на якій покажуть картини, написані військовослужбовцями
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
У київській галереї "АBС-арт" у межах мистецького проєкту "Артспротив", ініціатором якого є Національна спілка художників України, відкриють виставку "Митці на фронті".
Кураторкою проєкту стала журналістка та артменеджерка Олена Котляр. За її словами, експозиція об’єднає роботи митців, які нині боронять Україну. Серед них – Сергій Герасименко, Володимир Гурін, Роман Кравчук, Ігор Талалай, Сергій Бурбело, Віктор Соловар, Володимир Вакуленко, Василь Теличко-Еверт, Артем Шевченко, Микола Мединський та інші. Загалом на виставці покажуть понад 40 творів у різних жанрах – живопис, графіка, інсталяція, артоб'єкти. Частина робіт створена у техніці "окопного живопису" на ящиках від снарядів.
Крім того, відвідувачі зможуть побачити картину Сергія Сметанкіна – художника і військового волонтера, який з 2014 року перебуває в найгарячіших точках фронту. Його робота присвячена визволенню Святогірська під час харківського контрнаступу. Картина має символічну назву – "Святогірськ. Дочекалися".
Виставка триватиме до 8 березня 2025 року.
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