У Києві роботи з деколонізації більше, ніж у Харкові, - організація "Декомунізація. Україна"

Про це в ефірі Еспресо заявив голова громадської організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

"Якщо брати російський імперський культ, то найбільшою проблемою є місто Одеса. Якраз так майже не виконано розпорядження голови обласної адміністрації, якому вже рік. Тобто це десятки й десятки різноманітних об'єктів. Це пам'ятки, меморіальні дошки, барельєфи, погруддя тощо. Тобто їх доволі багато. Це, на жаль, недовершена декомунізація, деколонізація в Києві", - сказав він.

Активіст наголосив, що в Києві досі є вулиці, які підпадають під дію закону про деколонізацію, які не перейменовані.

"Є ті, що по яких ще поки немає рішення експертної комісії Інституту національної пам'яті, але теж по них питання доволі специфічні. Тобто у нас є в Києві бульвар маршала Рокосовського, Висоцького, у нас є вулиця Жуковського тощо. Тобто там кілька десятків ще вулиць. І по пам'ятниках така сама ситуація. Тобто в Києві процес уже більше як рік майже практично встав", - зазначив Поздняков.

Він зауважив, що є навіть рішення Київради про демонтаж об'єктів, які банально не виконуються.

"Це той самий танк на Шулявці. Це те, що питання з пам'ятником Булгакову на Андріївському узвозі просто зупинилося, хоча є вже півтора року, як рішення експертної групи Інституту національної пам'яті, що всі об'єкти з Булгаковим треба прибирати. Тобто, якби не дивно, але в Києві роботи зараз більше, ніж у Харкові, наприклад. Це правда. Тобто, якщо брати великі міста, то Київ - друге проблемне після Одеси", - заявив активіст.

Поздняков наголосив., що Одеса - це "взагалі особлива історія, там майже не проводиться декомунізація і деколонізація".

"Це тотальний лідер. І знову, є ще проблема меморіалів Другої світової війни, на них дуже багато радянської символіки, написів тощо. Якщо в деяких регіонах або процес завершено, це як Львівщина, або процес дуже активно триває, як Рівненщина, там буквально нещодавно десятками було демонтовано написи про Велику Вітчизняну, символи серпа і молота тощо. То є регіони, де повна біда, там Дніпропетровська, Харківська та Київська, Полтавська області. Якщо пам'ятники Леніну зникли, то на меморіалах учасникам Другої світової війни досі деінде полишалися ордени Леніна, ось як, наприклад, у селі Слабунівка під Ізюмом лишився великий орден Леніна на меморіалі в центрі села. Ми його не встигли знести, тому що там треба було по волонтерці людям дещо відвести, але загалом зображення Леніна ще десь полишалися", - підсував він.