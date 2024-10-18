У Києві відкрився Фестиваль перших п’єс, де покажуть вистави військових

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

18 жовтня в Києві розпочався драматургійний Фестиваль перших п’єс. Його організував Театр ветеранів спільно із Відділом комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Фото: Наталя Стареправо

Фото: Наталя Стареправо

У рамках проєкту військові та цивільні за короткий час опанували основи драматургії та написали власні перші п’єси про війну. Упродовж трьох днів 16 воєнних постановок зачитуватимуть відомі українські актори.

За словами художнього керівника проєкту, драматурга Максима Курочкіна, така ініціатива допомагає не лише говорити про реальність війни без надлишкового травматизму. Вона також є новим подихом для українського кіно й театру. Глядач має сприймати п’єсу не лише як розвагу, а бачити в ній живі, людські, часто болючі історії - драматургію життя.

Фото: Наталя Стареправо

Фото: Наталя Стареправо

Фестиваль перших п'єс триває до 20 жовтня в київському Театрі драматургів.

Фото: Наталя Стареправо

Фото: Наталя Стареправо

Фото: Наталя Стареправо