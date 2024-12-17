У Київській опері покажуть "Лускунчика" без музики Петра Чайковського

Про це пише "Суспільне Культура".

У 2024 році балет "Лускунчик" повертається на сцену Київського театру опери і балету. Премʼєра оновленої версії відбудеться на Різдво, 25 грудня. У театрі поділились, що ця вистава кардинально відрізнятиметься за стилістикою, формою танцю та костюмами.

Лібрето буде більш наближеним до оригінальної казки Ернста Теодора Амадея Гофмана "Лускунчик і Мишачий король", але балетмейстер Артем Шошин трохи змінив сюжетну лінію, тож вона буде "дещо несподіваною".

Саундтрек та музику для вистави створив український композитор Іван Небесний. У виставі також можна буде почути лейтмотив "Щедрика" від композитора Миколи Леонтовича.

У постановці беруть участь студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу під керівництвом народної артистки України та балерини Катерини Кухар.

Оригінальна казка Гофмана з'явилася у 1816 році й була написана під впливом спілкування автора з дітьми його товариша, а їхні імена — Фріц і Марі — отримали головні герої "Лускунчика".

За сюжетом Марі отримує на Різдво іграшкового Лускунчика, який здатен розколювати горіхи. Вночі він оживає та захищає дівчинку він армії мишей на чолі з підступним Мишачим королем. А після перемоги Лускунчик та Марі опиняються в чарівному світі, де є солодощі, феї та різні фантастичні персонажі.