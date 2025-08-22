У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів

Про це повідомило Генеральне консульство України в Кракові.

Відкриття виставки SupportUkrainePIC відбулося у Міжнародному аеропорту імені Івана Павла ІІ Краків-Баліце. Там представлені воєнні плакати українського об’єднання ілюстраторів Pictoric — митців, які з перших днів повномасштабної війни об’єднали свої зусилля, аби мовою графіки розповідати світові правду про війну.

"Ці роботи поєднують сильні візуальні символи, що нагадують про мужність українських воїнів, незламність народу та щоденну боротьбу за свободу. Плакати створювалися для соціальних мереж, виставок і міжнародних акцій солідарності, а нині стали своєрідним хронікальним літописом війни у візуальній формі. Це не лише твори мистецтва, а й плакати-маніфести, що засуджують воєнні злочини, вшановують пам’ять жертв, підтримують українських захисників і закликають світ до єдності з Україною", – розповіли в консульстві.

фото: Генеральне консульство України в Кракові

На виставці також представлена експозиція – плакат із QR-кодом для збору коштів для придбання наземних роботизованих платформ для Сил оборони України, оголошеного главою МЗС Андрієм Сибігою у співпраці з UNITED24.

Виставка триватиме до 07.09.2025 року. Авторкою концепції та координаторкою реалізації проєкту стала віцеконсулка Валентина Кузьмін.

фото: Генеральне консульство України в Кракові