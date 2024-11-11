У Мексиці й Аргентині з'явилися аудіогіди українською

Про це повідомив телеграм-канал першої леді України Олени Зеленської.

Українські аудіогіди тепер є в Латинській Америці. Після Ліми (Перу) і бразильського Сан-Паулу вони стали доступні в Мексиці та Аргентині. Це популярний у туристів спосіб дослідити місто, адже можна вийти й зайти на будь-якій зупинці, побачивши дорогою знамениту Залізну квітку Буенос-Айреса (скульптуру, пелюстки якої розкриваються залежно від частини доби) чи дім-музей славетної художниці Фріди Кало в Мехіко.

Фото: телеграм-канал Олени Зеленської

"У самій лише Аргентині ще до російського вторгнення проживала понад 400-тисячна українська діаспора – одна з найбільших в обох Америках. Та хоч як давно ти живеш далеко від дому, чути рідну мову важливо завжди. Про це весь час кажуть українці, яких вторгнення розкидало по світу", - зазначила перша леді.

Фото: телеграм-канал Олени Зеленської

Зеленська також наголосила, що створення аудіогідів українською важливе для самої нашої мови й культури.

"Вони мають звучати як голос країни, яка бореться з несправедливістю та агресією, проте береже в собі інтерес і снагу до творчого життя. Дякую нашим посольствам у Мексиці та Аргентині за сприяння в реалізації проєкту. Наша мова – наш амбасадор, навіть коли говорить не про сьогодення, а про історію чи мистецтво. Бо нею нам є що сказати в будь-якій сфері", - додала вона.

Фото: телеграм-канал Олени Зеленської

Зеленська уточнила, що наразі є 91 україномовний аудіогід у 49 країнах світу.

Фото: телеграм-канал Олени Зеленської