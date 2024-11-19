У Мілані відкрилася виставка робіт Поліни Райко та Любові Панченко, постраждалих від вторгнення РФ

Про це повідомляє Український інститут.

З 18 по 28 листопада у галереї Centro Brera у Мілані, Італія триватиме виставка Colori Spenti ("Вицвілі кольори"), що представить проєкції робіт трьох українських мисткинь: Любові Панченко, Поліни Райко та Жанни Кадирової.

"Ці жінки об’єднані не лише талантом, але й глибоким зв’язком з природою та культурною спадщиною України. Поліна Райко перетворила свій будинок на унікальний артпростір, який був знищений повінню після підриву Каховської дамби. Любов Панченко, творчість якої натхнена українською традиційною культурою, не пережила окупацію Бучі. Жанна Кадирова своїми роботами говорить про війну сьогодні, перетворюючи символи руйнування на потужні мистецькі висловлювання", - зазначили в описі.

Через російську агресію частина робіт мисткинь була знищена або опинилася під загрозою. В умовах повномасштабної війни фізичне переміщення мистецьких творів стало надзвичайно складним, тому експозиція представляє здебільшого цифрові репродукції.

Поліна Райко почала малювати у 69 років. Вона перетворила свій будинок на артпростір, розмальовуючи стіни свого будинку біблійними та міфологічними образами, розмірковуючи про життя на Землі. Після підриву російською злочинною армією Каховської ГЕС будинок був майже повністю знищений.

Фото: Український інститут

Фото: Український інститут

Фото: Український інститут

Модельєрка та шістдесятниця Любов Панченко працювала модельєркою у будинку моделей "Хрещатик". Її стиль поєднував традиційний крій та вишуканий дизайн. Вона найбільш відома декоративними картинами. Панченко не пережила окупацію Бучі росіянами й померла 30 квітня 2022 року в лікарні.

Фото: Український інститут

Фото: Український інститут

Фото: Український інститут

Також на виставці будуть представлені роботи однієї з найвідоміших сучасних художниць Жанни Кадирової. Жанна Кадирова – володарка численних мистецьких премій, чиї роботи експонувалися на Венеційській бієнале та в провідних музеях світу. Її інсталяція Russian Rocket 2022 – це археологія війни, де уламки російських ракет перетворюються на артефакти, що документують злочини агресора проти української землі та її людей.

Експозиція супроводжуватиметься комунікаційною кампанією та публічною програмою. Виставка стане місцем діалогу про вразливість культури та природи перед обличчям війни. Для італійської публіки це можливість побачити український погляд на екологічну кризу, спричинену війною.