У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року

У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
13:48
Культура

У Києві представлять відреставровану картину 1736 року "Середземноморська гавань з караваном торговців" фламандського пейзажиста Яна Батиста ван дер Мейрена

Зміст

Про це Еспресо повідомили організатори виставки.

У 2021 році Музей Ханенків передав до Національного науково-дослідного реставраційного центру України одну з найбільших картин своєї колекції – "Середземноморська гавань з караваном торговців". Полотно розміром 164 см х 239,5 см було серйозно деформоване, авторський живопис вкривали численні пізніші записи і декілька шарів помутнілого й пожовклого лаку, а навскіс його перетинали три великі тріщини.

Картина не мала рами, що унеможливлювало її представлення відвідувачам. Такою картина потрапила до Музею Ханенків у 1937 році з колишнього Київського музею російського мистецтва (тепер Національний музей "Київська картинна галерея") і була занесена в інвентар як твір невідомого голландського художника XVIII ст.

Відтоді полотно зберігалося виключно у фондосховищі й жодного разу не було представлене в експозиції.

Після довготривалого дослідження з’ясувалося, що автором твору є славетний фламандський пейзажист Ян Батист ван дер Мейрен (1664 – 1736/1740), чиї роботи сьогодні зберігаються у багатьох музеях світу: у Мадридському Прадо, Мюнхенській Старій пінакотеці, у Палаццо Корсіні в Римі, в музеях Стокгольма і Брюсселя.

Картина "Середземноморська гавань з караваном торговців" датована 1736 роком. Саме це датування стало певною сенсацією у світі дослідників фламандського мистецтва. Картина з музею Ханенків подарувала художнику ще 28 років життя, бо раніше вважалося, що Ван дер Мейрен помер близько 1708 року. Виявилося, що впродовж неврахованих раніше
десятиліть, у житті й у творчій манері художника відбулися несподівані зміни.

Реставрацію твору провів Національний науково-дослідний реставраційний центр України.
 

