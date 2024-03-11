У Нідерландах на художньому ярмарку продали картину Ван Гога за понад $4,5 млн
На щорічному художньому ярмарку антикваріату Tefaf у Маастрихті продали картину Вінсента Ван Гога "Голова старої селянки в білому капелюсі" за 4,5 мільйона євро
Про це повідомляє NOS.
Картина, написана олією на полотні розміром 63 на 48 см, була створена приблизно у 1884 року, коли художник мешкав у місті Нюенен.
За словами продавця, американської галереї M.S. Rau, новий власник - приватна особа, яка має власний музей.
Довідково: Tefaf є одним з найважливіших мистецьких ярмарків світу, що триватиме до четверга, 14 березня. Понад 270 галеристів та антикварів з 22 країн світу представлять на ньому свої колекції.
- 6 березня повідомлялось, що у музеї Ван Гога в Амстердамі запрацював український аудіогід. Там зберігається найбільша колекція картин і малюнків нідерландського художника.
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