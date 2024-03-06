Український аудіогід з'явився в музеї Ван Гога в Амстердамі

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

За її словами, голосом Ван Гога став актор дубляжу Павло Скороходько, а голосом аудіогіда - актриса Ірма Вітовська.

"Це вже 80-та екскурсія в межах нашого проєкту із запровадження українських аудіогідів у культурних пам’ятках світу 44 країн", - написала Зеленська.

Перша леді подякувала перекладацькій команді, яка працювала над проєктом: "Ірині Коваль і Юрку Позаяку, продюсерці проєкту Марії Пономарьовій, команді Музею Ван Гога й особисто директорці Емілії Горденкер, Посольству України в Королівстві Нідерланди".

Що відомо про українськомовні аудіогіди у найбільших музеях світу

У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Вона висловила сподівання, що незабаром українці зможуть слухати екскурсії у музеях світу українською мовою

У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії українськомовний аудіогід.

Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах.

У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія). Це був уже 23 український аудіогід в межах ініціативи.

12 травня проєкт українськомовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою. Таким чином, загальна кількість українськомовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.

21 червня стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем". Перша леді вказала, що кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.

"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", - наголосила Зеленська.

Пізніше в Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку також впровадили українськомовний аудіогід. Його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію.

12 жовтня український аудіогід запрацював у найбільшому археологічному музеї Кіпру.