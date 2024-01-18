У підвалі Антверпена знайшли викрадені 14 років тому картини Шагала та Пікассо

Про це повідомляє The Guardian.

Дві картини видатних художників Марка Шагала та Пабло Пікассо знайшли в підвалі в бельгійському місті Антверпен через 14 років після того, як їх викрали з приватної колекції творів мистецтва в Ізраїлі.

Дві роботи, кубістичний портрет Пікассо, відомий просто як "Голова" (1971), і "Чоловік у молитві" (1970) Шагала, на якому зображений чоловік, що молиться, були викрадені в лютому 2010 року з вілли в Тель-Авіві, що належить родині Герзікович.

Тоді дві картини оцінювали в $900 тис. Під час того ж пограбування злочинці також вилучили коштовності вартістю $680 тис. із сейфа, який так і не знайшли.

Слідчі досягли прориву в своїх десятирічних пошуках картини наприкінці 2022 року, коли бельгійська поліція отримала повідомлення про те, що артдилер у бельгійському місті Намюр пропонує дві картини на продаж.

Під час таємної операції, яка тривала кілька місяців, поліція відстежила пересування підозрюваного, 68-річного ізраїльського торговця розкішними годинниками, якого бельгійська поліція називає "Даніель З".

Коли федеральна поліція провела обшук у будинку підозрюваного минулого тижня на прохання прокурора, вони знайшли значну суму грошей, але не картини.

"Перевірки та поліцейські заходи, здійснені протягом 2023 року, дозволили встановити, що підозрюваний справді володів розшукуваними роботами і міг мати їх у себе вдома або вдома у когось із своїх родичів. Хоча підозрюваний зізнався у володінні картинами, він відмовився повідомити, де він їх зберігав", — повідомили представники поліції газеті Le Soir.

Розширивши пошуки до Антверпена та будівлі, де раніше розміщувався артсалон, пов’язаний із минулими випадками крадіжок картин, слідчі знайшли дві дерев’яні коробки із загвинченими кришками, що містили викрадені твори мистецтва.

Поліція повідомила, що картини були неушкодженими та все ще були в оригінальних рамах. Головному підозрюваному інкримінували отримання двох картин і взяли під варту.