У Португалії видали книжку про війну в Україні з російською пропагандою, українці відреагували
У Спілці українців у Португалії закликали національну комісію захисту прав дітей і молоді не допустити вільний продаж книжки A Guerra a Leste, яка поширює російську пропаганду про Україну
Відповідне звернення поширив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у facebook.
У мережах книжкового продажу в Португалії, де українські діти купляють шкільні підручники, зʼявилося видання A Guerra a Leste ("Війна на Сході") журналіста Бруно Амарал де Карвалью (Bruno Amaral de Carvalho). Як зазначає Садоха, цей журналіст відомий широкій громадськості своїми репортажами з тимчасово окупованої російськими військами території України, в яких виправдовує злочини росіян проти українців та подає фальшиві свідчення російської пропаганди.
"Нам, українцям, дуже боляче сприймати те, що деякі фірми в Португалії фактично вирішили заробити прибутки на крові і стражданнях українців, видаючи в мережу продаж відвертої російської пропаганди. Але ще більшу травму через це отримують переселенці з України, особливо діти, які стали свідками російської агресії. Видання A Guerra a Leste - це не про інший погляд на війну. Це пропаганда Російської Федерації, яка розпочала неспровоковану війну, і виправдовування злочинів проти українців", - написав голова спілки українців у Португалії.
Садоха наголосив, що вдячний уряду країни за програми, спрямовані на зменшення травм українських дітей, але вільний продаж книжки де Карвалью є продовженням психологічного насильства проти українців уже на території Португалії.
"Через це звертаємося до вас з проханням вжити всіх необхідних законних заходів, щоб не допустити психологічного насильства над українськими дітьми в Португалії через вільний продаж російської пропаганди агресії проти України", - йдеться у зверненні.
Як зазначається в анотації, Карвалью розповідає про свій досвід воєнного репортера на Донбасі, де він протягом восьми місяців працював у складі трьох комісій, які стежили за "українським конфліктом".
"Йому випала честь бути в епіцентрі найбільшої геополітичної події епохи після закінчення холодної війни, яка стала вирішальною у визначенні умов нового світового порядку, який настає", - йдеться в описі.
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