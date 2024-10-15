У посольстві Литви представлять віртуальний музей фортеці Тягинь з Херсонщини

Про це пише Укрінформ.

17 жовтня в посольстві Литви презентують віртуальний музей фортеці Тягинь, що на Херсонщині. Як повідомила керівниця інформаційного ресурсного центру "Правовий простір", голова правління Херсонської міської громадської організації "Культурний центр Україна - Литва" Наталя Бімбірайте, презентація віртуального музею фортеці Тягинь відбудеться у приміщенні посольства Литовської Республіки в Україні.

Це спільна культурна спадщина українського, литовського та кримськотатарського народів, зазначила Бімбірайте.

Вона нагадала, що фортеця Тягинь - пам’ятка археології національного значення, розташована в Тягинській громаді у Херсонській області на правому березі Дніпра. Фортеця датується XIV-XV ст., вона належала до фортифікацій, побудованих за часів Великого князівства Литовського.

Фортеця стала відомою завдяки відкриттям і знахідкам Південної середньовічної експедиції Інституту археології НАН України (2016-2021 рр.). Волонтери приїжджали на розкопки в Тягинь із різних куточків України та Литви.

У 2022 році село Тягинка було окуповане російськими військами, згодом визволене, але й досі громада щодня потерпає від обстрілів росіян з лівобережжя.

У 2024 році науковці та громадські організації з Херсона оцифрували колекцію артефактів, дивом урятовану з пограбованого окупантами краєзнавчого музею в Херсоні, і створили 3D-модель фортеці Тягинь. Тож тепер ця спадщина стане доступною для України та світу.

