У посольстві Литви представлять віртуальний музей фортеці Тягинь з Херсонщини
У посольстві Литовської Республіки в Україні пройде презентація віртуального музею фортеці Тягинь, що є спільною культурною спадщиною українського, литовського та кримськотатарського народів
Про це пише Укрінформ.
17 жовтня в посольстві Литви презентують віртуальний музей фортеці Тягинь, що на Херсонщині. Як повідомила керівниця інформаційного ресурсного центру "Правовий простір", голова правління Херсонської міської громадської організації "Культурний центр Україна - Литва" Наталя Бімбірайте, презентація віртуального музею фортеці Тягинь відбудеться у приміщенні посольства Литовської Республіки в Україні.
Це спільна культурна спадщина українського, литовського та кримськотатарського народів, зазначила Бімбірайте.
Вона нагадала, що фортеця Тягинь - пам’ятка археології національного значення, розташована в Тягинській громаді у Херсонській області на правому березі Дніпра. Фортеця датується XIV-XV ст., вона належала до фортифікацій, побудованих за часів Великого князівства Литовського.
Фортеця стала відомою завдяки відкриттям і знахідкам Південної середньовічної експедиції Інституту археології НАН України (2016-2021 рр.). Волонтери приїжджали на розкопки в Тягинь із різних куточків України та Литви.
У 2022 році село Тягинка було окуповане російськими військами, згодом визволене, але й досі громада щодня потерпає від обстрілів росіян з лівобережжя.
У 2024 році науковці та громадські організації з Херсона оцифрували колекцію артефактів, дивом урятовану з пограбованого окупантами краєзнавчого музею в Херсоні, і створили 3D-модель фортеці Тягинь. Тож тепер ця спадщина стане доступною для України та світу.
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