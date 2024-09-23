У продажу в найбільших книгарнях України зʼявилась піратська версія книжки, яку офіційно видадуть у грудні

Про це видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля" повідомило у своїх соцмережах.

Нещодавно в продажу в книгарнях "Є", на сайті Yakaboo, на сайті "Нашого Формату" та "ЮрКниги" з’явилася піратська версія українського перекладу книжки Роберта Гріна "33 стратегії війни". Виключні права на видання та поширення нонфікшн книжки американського письменника і публіциста в Україні належать "КСД". Команда видавництва ще працює над книжкою, яка має зʼявитись у продажу в грудні 2024 року.

Проте в найбільших онлайн і офлайн книгарнях України "33 стратегії війни" вже зʼявилась у продажу. У вихідних даних зазначене інше видавництво - КНТ.

"Ми негайно повідомили книгорозповсюджувачів, що це контрафакт. Книгарня "Є", Yakaboo та "Наш Формат" оперативно відреагували та зняли це видання з продажу, за що ми висловлюємо їм вдячність. Тож, здавалося б, у чому проблема наразі? Аби покарати виробника піратської продукції, ми маємо діяти далі: звернутися до правоохоронних органів та скласти позов до суду, і в цьому процесі важливі всі задокументовані факти", - зазначили у "КСД".

Але онлайн та офлайн книгарні не повідомляють інформацію про обставини співпраці з постачальником піратських книжок та обсяги продажів, що гальмує процес подання судового позову.

"І це доволі прикро, адже попри підтримку боротьби з піратством, яку декларують ключові гравці книжкового ринку, дії в цій боротьбі залишаються непослідовними", - зауважили у "КСД".

Продавець "ЮрКнига" зняв з продажу книжку після допису "КСД".

"Ми закликаємо всіх учасників книжкового ринку діяти послідовно: якщо ви підтримуєте боротьбу з піратством, робімо разом усе можливе, щоб боротися з ним на кожному етапі — від зупинки продажу до покарання виробника піратської друкованої продукції", - додали у видавництві.

