У Росії скасували концерт співачки Анни Асті
Співачці з України Анні Асті, яка живе у РФ, масово скасовують концерти у містах країни-агресорки після її участі у скандальній "голій вечірці"
Про це повідомляє російське пропагандистське видання NN.ru.
У російському Нижньому Новгороді скасували концерт уродженці Черкас Анні Дзюбі, більш відомій як Анна Асті. У культурно-розважальному комплексі "Нагірний" повідомили, що про перенесення виступу українки не йдеться.
Шоу Асті було заплановано на 1 квітня. Організатори концерту наразі не коментували його скасування.
Телеграм-канал Mash уточнив, що, окрім Нижнього Новгорода, концерти співачки не відбудуться ще в кількох містах — Волгограді, Саратові, Краснодарі та Тольятті. Виступи мали відбутися 13, 19, 26 та 30 березня, але наразі квитки у продажу відсутні.
Наприкінці грудня 2023 року скасували виступ Анни Асті на новорічному заході у концертній залі "Барвіха Luxury Village". За даними Mash, концерт не відбувся через скандал із "голою вечіркою".
Раніше повідомлялося, що через участь у "голій вечірці" Анні Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та висловити публічно підтримку війни.
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