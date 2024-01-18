Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці", - росЗМІ

Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці", - росЗМІ

18 січня, 2024 четвер
12:39
Культура На фото: Анна Асті з самоварами в Росії

Уродженка України Анна Асті, яка працює у Росії, для збереження російського громадянства повинна публічно відмовитись під українського паспорта та підтримати війну

Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Посилаючись на власні джерела, російський канал стверджує, що у Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.

Зокрема Анні Дзюбі, відомій у РФ як Анна Асті, уродженці Черкас, для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та публічна підтримка війни. 

"Інших варіантів їм у Кремлі не дають", - додало джерело росЗМІ.

Раніше інша путіністка, уродженка України, яка також потрапила у скандал з "голою вечіркою", Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Бєлгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.

Росія
музика
Шоу-бізнес
скандал
Читайте також:
Саміт НАТО, країни G7
17 січня, 2024 середа
"Світ визначився": дипломат Безсмертний пояснив, як Україні допоможуть перемогти РФ
літак ДРВЛ А-50 ВКС
17 січня, 2024 середа
Британська розвідка оцінила, як втрата літака А-50 вплине на боєздатність авіації РФ
ЗСУ, мобілізація
17 січня, 2024 середа
Законопроєкт про мобілізацію: омбудсмен перелічив три пункти, щодо яких є зауваження
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
13:09
банда переправників ухилянтів за кордон
У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та вимагали у них гроші
13:04
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
Нацвідбір Євробачення-2024: Alyona Alyona пояснила, про що їхній з Jerry Heil трек Teresa & Maria, який викликав суперечки
13:03
Ексклюзив
Європарламент
Угорщину можуть залишити без 10,2 млрд євро, розморожених "за запрошення України до ЄС", - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька
12:54
Ілюстративне фото
Йорданія, ймовірно, завдала удару по Сирії, - Reuters
12:38
окупаційна символіка
Розвідка Британії оцінила вплив повномасштабного вторгнення на економіку РФ та її перспективи
12:29
OPINION
Віра Вайсберг, фрагмент фото з фейсбуку
Як працює примус до "гібридного миру"
12:22
Жозеп Боррель
Найбільша група Європарламенту пропонує створити посаду комісара з оборони замість позиції головного дипломата
12:17
ракетні системи США
Для перемоги Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, – очільник МЗС Литви
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Російські резерви тануть
12:01
Нідерланди дозволили частині біженців з України залишитися тільки до весни: подробиці
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться лишитися сам на сам із Путіним та які рішення США могли зробити Україну сильнішою на початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 18 січня
11:38
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця, – міністр оборони Лекорню
11:21
PR
Супергеройська прем’єра. Дивіться "Марвели" онлайн на SWEET.TV
11:13
електроенергія
В Україні повернули в роботу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 18 січня
11:09
Харків. 16.01.2024
Внаслідок атаки по Харкову 16 січня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, деякі - у тяжкому стані
11:07
Ексклюзив
світ Росія акції протестів суспільство Башкирія
Не можна переоцінювати та недооцінювати протести у Башкортостані, - експерт з питань нацбезпеки Варченко
10:55
коронавірус
З початку січня на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 250 тис. українців
10:55
СБУ
Готував екологічний теракт і шпигував за ЗСУ: на Одещині затримали агента ФСБ, йому загрожує довічне
10:50
Оновлено
Корабель РФ типу "Тарантул"
Через атаку морських дронів: декілька тижнів тому в Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"
10:29
Оновлено
обстріл, ППО
РФ заявила про атаку БПЛА на Московську та Ленінградську області, в Україні повідомили про удари ГУР по нафтобазі в Петербурзі
10:22
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ, втрачає сотні солдатів на добу і добиває своїх поранених, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
10:06
OPINION
Віталій Портников
Республіканці поки що налаштовані на блокування будь-яких рішень про допомогу Україні. Колонка Віталія Портникова
10:00
Ракетний удар по Куп'янську
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Куп'янську: є загибла та поранені
09:39
Рустем Умєров
Міністр оборони Умєров скасував свій візит до Франції "з міркувань безпеки"
09:31
Ексклюзив
Карта. Крим_0612
Попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ, - співзасновник DeepState Погорілий
09:26
Оновлено
Харківщина
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загибла, працювала ППО
09:21
Оновлено
Іран, Пакистан
Пакистан завдав ударів по території Ірану: щонайменше 7 загиблих
09:04
знищені окупанти
Військові шпиталі переповнені окупантами, у РФ везуть тільки важкопоранених, - Луганська ОВА
08:51
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Росгвардія в Маріуполі мобілізує своїх же мігрантів з Центральної та Середньої Азії, - радник мера Андрющенко
08:48
ракети Taurus
Законопроєкт про надання Німеччиною Україні ракет Taurus "залишається у силі", - заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Чернєв
08:44
Ексклюзив
Рік тому у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС: у місті відбулась панахида
08:25
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море два ракетоносії: на чергуванні перебувають до 16 "калібрів"
08:18
Вибори у Росії
Окупанти влаштували на Луганщині "єдиний день підписів", аби створити імітацію підтримки Путіна, - Спротив
08:17
Ексклюзив
Курськ
До 2014 року частина жителів Курської області чітко усвідомлювала себе етнічними українцями, - політекспертка
08:08
Інтерв’ю
Марія Берлінська
Чому Зеленський має створити Інженерну Ставку. Розмова Еспресо із Марією Берлінською
08:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Країну треба перезасновувати з нуля
07:59
Оновлено
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 780 окупантів, 38 бронемашин та 21 танк, - Генштаб ЗСУ
07:54
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
У Тайвані заявили про першу велику військову активність Китаю після виборів
07:47
Бєлгород
Влада Бєлгородської області заявила про нібито збиття 10 ракет над регіоном
07:34
Дмитро Медведєв
Заяви Медведєва щодо ліквідації України показують, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV