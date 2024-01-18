Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці", - росЗМІ

Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Посилаючись на власні джерела, російський канал стверджує, що у Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.

Зокрема Анні Дзюбі, відомій у РФ як Анна Асті, уродженці Черкас, для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та публічна підтримка війни.

"Інших варіантів їм у Кремлі не дають", - додало джерело росЗМІ.

Раніше інша путіністка, уродженка України, яка також потрапила у скандал з "голою вечіркою", Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Бєлгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.