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Путіністка Лоліта закликала росіян фінансово допомагати мешканцям Бєлгорода

10 січня, 2024 середа
12:28
Культура На фото: Лоліта Мілявська

Уродженка України, російська співачка Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати адресно тим мешканцям Бєлгорода, які постраждали від обстрілів

Відеозвернення вона оприлюднила в Instagram.

Російська співачка Лоліта, яка підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, закликала фінансово допомагати мешканцям Бєлгорода, який останнім часом усе частіше опиняється під обстрілами. Вона заявила, що підтримкою активно займається пропагандистка Ксенія Собчак.

Співачка зазначила, що завжди допомагає росіянам, але не афішує це.

"Жоден із нас не залишався осторонь, просто ніколи про це не говорили. Якщо хтось хоче допомогти, у Ксенії все дуже прозоро. Ви зможете адресно допомогти тому, кому ви захочете", — повідомила Лоліта.

Вона уточнила, що ніколи не бере участі у зборах через фонди, але робить це адресно. Раніше Лоліта начебто допомагала мешканцям Шебекіно.

  • Раніше інший путініст Філіп Кіркоров пообіцяв відправити на допомогу постраждалим та загиблим бєлгородцям гонорар за новорічний виступ.
  • 2 січня влада Бєлгородської області РФ повідомила про масовану атаку з використанням РСЗВ "Вільха". Губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про те, що загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення.
  • 9 січня влада Бєлгорода заявила про нові обстріли, в результаті яких були постраждалі та руйнування.

Росія
Шоу-бізнес
Війна з Росією
Бєлгород
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