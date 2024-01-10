Путіністка Лоліта закликала росіян фінансово допомагати мешканцям Бєлгорода

Відеозвернення вона оприлюднила в Instagram.

Російська співачка Лоліта, яка підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, закликала фінансово допомагати мешканцям Бєлгорода, який останнім часом усе частіше опиняється під обстрілами. Вона заявила, що підтримкою активно займається пропагандистка Ксенія Собчак.

Співачка зазначила, що завжди допомагає росіянам, але не афішує це.

"Жоден із нас не залишався осторонь, просто ніколи про це не говорили. Якщо хтось хоче допомогти, у Ксенії все дуже прозоро. Ви зможете адресно допомогти тому, кому ви захочете", — повідомила Лоліта.

Вона уточнила, що ніколи не бере участі у зборах через фонди, але робить це адресно. Раніше Лоліта начебто допомагала мешканцям Шебекіно.