Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл регіону з РСЗВ: ППО начебто збила 17 ракет

Про обстріли регіону пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він повідомляє, що зранку в місті було оголошено ракетну небезпеку, а система ППО начебто збила чотири повітряні цілі на підльоті до міста. За попередніми даними одна людина постраждала.

Приблизно через годину в регіоні знову звучали сирени ракетної тривоги. Губернатор вдруге прозвітував про п'ять збитих повітряних цілей та одного постраждалого.

О 13:27 Гладков втретє повідомив про ракетну небезпеку в області.

Міноборони РФ звинуватило в обстрілі Україну і повідомило про роботу ППО, яка перший раз збила чотири ракети, випущені з РСЗВ "Вільха". У результаті другої "атаки" – ще п'ять ракет цієї ж системи. Після третього обстрілу міноборони зазначило, що збило ще 8 ракет.