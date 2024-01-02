Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл регіону з РСЗВ: ППО начебто збила 17 ракет
Влада Бєлгородської області РФ повідомляє про масовану "атаку" з використанням РСЗВ "Вільха", а міноборони РФ – про "успіхи" роботи ППО
Про обстріли регіону пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Він повідомляє, що зранку в місті було оголошено ракетну небезпеку, а система ППО начебто збила чотири повітряні цілі на підльоті до міста. За попередніми даними одна людина постраждала.
Приблизно через годину в регіоні знову звучали сирени ракетної тривоги. Губернатор вдруге прозвітував про п'ять збитих повітряних цілей та одного постраждалого.
О 13:27 Гладков втретє повідомив про ракетну небезпеку в області.
Міноборони РФ звинуватило в обстрілі Україну і повідомило про роботу ППО, яка перший раз збила чотири ракети, випущені з РСЗВ "Вільха". У результаті другої "атаки" – ще п'ять ракет цієї ж системи. Після третього обстрілу міноборони зазначило, що збило ще 8 ракет.
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
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