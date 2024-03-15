У Сеулі скасували виставу за участю російської балерини Захарової після звернення посольства України

Про це пише The Korea Times.

У Кореї скасували балетну виставу під назвою Modanse за участі російської балерини Великого театру, уродженки України Світлани Захарової, відомої своєю підтримкою президента Росії Володимира Путіна. Покази мали пройти 17-21 квітня в Сеульському центрі мистецтв.

Скасування вистави сталося після того, як були порушені питання щодо доцільності дозволу виступів осіб, які підтримують політику Путіна, особливо в умовах повномасштабної війни, розвʼязаної Росією на території України. Сеульський центр мистецтв, пов'язаний з міністерством культури, спорту та туризму Південної Кореї, оголосив про скасування 15 березня.

"З жалем повідомляємо вам, що корейський показ Modanse був скасований з міркувань безпеки як глядачів, так і артистів. Ми щиро просимо вибачення в усіх глядачів, які очікували цього виступу, і просимо вас з розумінням поставитися до цього", - зазначили у центрі мистецтв.

Афішу Modanse уже видалили з сайту центру мистецтв Сеула.

Позиція Захарової щодо війни в Україні викликала суперечки, і 4 березня Посольство України в Кореї висловило засудження, зауваживши, що Захарова та нинішній директор Великого театру Валерій Гергієв "активно та голосно потурали злочинним діям російського режиму в Україні".

У посольстві заявили, що Росія використовує мистецькі заходи як культурну зброю, щоб виправдати війну та геноцид, і закликали міжнародних партнерів призупинити культурну співпрацю з російським режимом та його представниками, звернувши увагу на попередні скасування та бойкоти вистав Великого театру в різних країнах.

Після скасування вистави посольство Росії в Кореї висловило "глибокий жаль", підкресливши, що проєкт був організований на комерційних умовах приватною корейською компанією. Разом з тим, самі організатори Modanse в Сеулі - InArts Production погодилися з центром скасувати шоу.

"Ми планували та готувалися до цієї вистави задовго до початку пандемії COVID-19. Попри ретельний розгляд різноманітних факторів, ми нещодавно ухвалили рішення скасувати подію на прохання Сеульського центру мистецтв, поставивши в пріоритет безпеку та благополуччя наших артистів і глядачів", – додали InArts Production.

