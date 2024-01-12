У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024

Своєю думкою українці діляться під дописом артисток в Instagram.

Організатори Національного відбору Євробачення-2024 оприлюднили пісні учасників фіналу. Реп-виконавиця Alyona Alyona та співачка Jerry Heil змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Мальме з пісню Teresa & Maria.

Приспів композиції дуету містить такі слова:

"З нами мама Тереза і Діва Марія

Босі, наче по лезу, йшли по землі".

Ці рядки викликали неоднозначну реакцію. Так, артисткам закидали необачну згадку католицької черниці й засновниці доброчинних місій, відомої багаторічною допомогою сиротам, хворим і жебракам. Апелюючи до закордонних журналістських розслідувань і книг сучасників матері Терези, які описували її як жорстоку та самолюбну людину, яка не допомагала нужденним, а наражала їх на муки, коментатори засудили згадку черниці в пісні.

Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil

Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil

Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil

Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil

Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil

Jerry Heil вже втретє бере участь у Нацвідборі, для Alyona Alyona це буде перша спроба потрапити на Євробачення.

