У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
Пісню Teresa & Maria дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, який вважають одним із фаворитів Нацвідбору, розкритикували за згадку матері Терези в тексті
Своєю думкою українці діляться під дописом артисток в Instagram.
Організатори Національного відбору Євробачення-2024 оприлюднили пісні учасників фіналу. Реп-виконавиця Alyona Alyona та співачка Jerry Heil змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Мальме з пісню Teresa & Maria.
Приспів композиції дуету містить такі слова:
"З нами мама Тереза і Діва Марія
Босі, наче по лезу, йшли по землі".
Ці рядки викликали неоднозначну реакцію. Так, артисткам закидали необачну згадку католицької черниці й засновниці доброчинних місій, відомої багаторічною допомогою сиротам, хворим і жебракам. Апелюючи до закордонних журналістських розслідувань і книг сучасників матері Терези, які описували її як жорстоку та самолюбну людину, яка не допомагала нужденним, а наражала їх на муки, коментатори засудили згадку черниці в пісні.
Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: Instagram Alyona Alyona та Jerry Heil
Jerry Heil вже втретє бере участь у Нацвідборі, для Alyona Alyona це буде перша спроба потрапити на Євробачення.
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