У співачки Мераї Кері в один день померли мама і сестра
Американська поп співачка Мерая Кері повідомила, що минулими вихідними в один день втратила свою матір Патрісію та сестру Елісон
Про це пише People.
55-річна американська співачка, акторка і продюсерка Мерая Кері підтвердила виданню, що у вихідні пережила подвійну трагедію. В один день у неї померли мати Патрісія Кері та старша сестра Елісон Кері.
"Моє серце розбите через те, що я втратила матір минулими вихідними. На жаль, за трагічним збігом обставин моя сестра втратила життя в той же день", — сказала володарка "Ґреммі".
Вона подякувала шанувальникам за любов і підтримку, а також повагу до її приватності в цей час.
"Я почуваюся щасливою, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю", - зазначила Мерая Кері.
Жодних інших подробиць, зокрема і причини смерті Патрісії та Елісон, наразі не повідомлялося.
Патрісія, яка раніше була одружена з Альфредом Роєм Кері, була оперною співачкою та викладачкою вокалу в Джульярді. У них народилися Елісон, Мерая та син Морган. Пізніше вони розлучилися. Стосунки Мераї з матір’ю, від якої вона успадкувала вокальні таланти, були складними протягом усього її життя.
"Як і багато інших аспектів мого життя, мої стосунки з мамою були сповнені суперечностей і суперницьких реалій. Вона ніколи не була лише чорно-білою — це була ціла веселка емоцій", — написала співачка у своїх мемуарах 2020 року "Значення".
Вона назвала стосунки з мамою "колючою мотузкою гордості, болю, сорому, вдячності, ревнощів, захоплення та розчарування". Попри злети і падіння, Мерая підтримувала стосунки зі своєю матір'ю.
Стосунки Мераї з Елісон також були досить складними. У мемуарах зірка написала, що для неї, принаймні на той час, було "емоційно та фізично безпечніше не мати жодного контакту" з сестрою чи Морганом.
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