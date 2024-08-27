У співачки Мераї Кері в один день померли мама і сестра

Про це пише People.

55-річна американська співачка, акторка і продюсерка Мерая Кері підтвердила виданню, що у вихідні пережила подвійну трагедію. В один день у неї померли мати Патрісія Кері та старша сестра Елісон Кері.

"Моє серце розбите через те, що я втратила матір минулими вихідними. На жаль, за трагічним збігом обставин моя сестра втратила життя в той же день", — сказала володарка "Ґреммі".

Вона подякувала шанувальникам за любов і підтримку, а також повагу до її приватності в цей час.

"Я почуваюся щасливою, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю", - зазначила Мерая Кері.

Жодних інших подробиць, зокрема і причини смерті Патрісії та Елісон, наразі не повідомлялося.

Патрісія, яка раніше була одружена з Альфредом Роєм Кері, була оперною співачкою та викладачкою вокалу в Джульярді. У них народилися Елісон, Мерая та син Морган. Пізніше вони розлучилися. Стосунки Мераї з матір’ю, від якої вона успадкувала вокальні таланти, були складними протягом усього її життя.

"Як і багато інших аспектів мого життя, мої стосунки з мамою були сповнені суперечностей і суперницьких реалій. Вона ніколи не була лише чорно-білою — це була ціла веселка емоцій", — написала співачка у своїх мемуарах 2020 року "Значення".

Вона назвала стосунки з мамою "колючою мотузкою гордості, болю, сорому, вдячності, ревнощів, захоплення та розчарування". Попри злети і падіння, Мерая підтримувала стосунки зі своєю матір'ю.

Стосунки Мераї з Елісон також були досить складними. У мемуарах зірка написала, що для неї, принаймні на той час, було "емоційно та фізично безпечніше не мати жодного контакту" з сестрою чи Морганом.



