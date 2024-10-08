У США померла мати Вітні Гʼюстон, співачка Сіссі Гʼюстон

Про це повідомляє Associated Press.

Сіссі Г'юстон померла вранці 7 жовтня у своєму будинку в Нью-Джерсі. Американська співачка проходила лікування від хвороби Альцгеймера. Як повідомила журналістам її невістка Пет Г'юстон, співачка пішла з життя в оточенні своєї родини.

"Наші серця сповнені болем і смутком. Ми втрачаємо матріарха нашої сім’ї", – сказала Пет Г’юстон.

Вона додала, що внесок її свекрухи в популярну музику та культуру є неперевершеним.

"Мама Сіссі була сильною і визначною фігурою в нашому житті. Жінка глибокої віри та переконань, яка дуже дбала про сім’ю, служіння та громаду. Її більш ніж 70-річна кар'єра в музиці та розвагах залишиться в авангарді наших сердець", - зауважила Пет Гʼюстон.

Сіссі Г’юстон був 91 рік. Співачка в стилі соул і госпел двічі ставала лауреаткою премії "Ґреммі". Вона співала з Аретою Франклін, Елвісом Преслі та іншими зірками.

Г’юстон співала в церкві з раннього дитинства. Вона була частиною сімейного гурту госпел, а потім пробилася в попмузику в 1960-х роках як учасниця гурту The Sweet Inspirations разом з Доріс Трой та її племінницею Ді Ді Ворік. Група співала для різноманітних соул-співаків, включаючи Отіса Реддінга, Лу Роулза та The Drifters. Вони також співали для Діонн Ворвік.

Останній виступ Г’юстон із The Sweet Inspirations відбувся після того, як група вийшла на сцену з Преслі на шоу в Лас-Вегасі в 1969 році. Її останній запис із групою перетворився на їхній найбільший R&B-хіт (Gotta Find) A Brand New Lover, композицію від продюсерської групи Gamble & Huff, яка з'явилася на п'ятому альбомі групи Sweet Sweet Soul.

Протягом цього часу група час від часу виступала з Франкліном на живих концертах. Після успіху групи та чотирьох спільних альбомів Г'юстон залишила The Sweet Inspirations, щоб продовжити сольну кар'єру.

Г’юстон стала затребуваною співачкою та записала понад 600 пісень у різних жанрах протягом своєї кар’єри.

Сіссі Г’юстон казала, що хотіла відмовити свою доньку Вітні від шоубізнесу, але вони були об’єднані музикою протягом більшої частини життя Вітні.

Вітні Г'юстон дебютувала на національному телебаченні, коли вони разом з мамою заспівали попурі з хітів Франкліна на The Merv Griffin Show.



