У США ухвалили закон, який захищатиме музикантів від загрози ШІ

Про це пише The Guardian.

Губернатор штату Теннессі, США, Білл Лі підписав закон, спрямований на захист прав авторів пісень, виконавців та інших професіоналів музичної індустрії від потенційної небезпеки штучного інтелекту. Цей крок робить штат Теннессі, який давно відомий як батьківщина кантрі-музики та стартовий майданчик для музичних легенд, першим штатом у США, який запровадив такі заходи.

Мета закону полягає в тому, щоб заборонити інструментам ШІ відтворювати голос виконавця без його згоди. Законопроєкт набирає чинності з 1 липня.

"У Теннессі в музичній індустрії працює більше людей, ніж у будь-якому іншому штаті. Митці мають інтелектуальну власність, у них є талант, у них є унікальність, яка належить тільки їм, а не штучному інтелекту", - сказав Лі.

Теннессі є лише одним із трьох штатів, де ім’я, фотографії та зображення мають право власності. Відповідно до нещодавно підписаного статуту, який отримав назву "Закон про забезпечення подібності, голосу та зображення", або "Закон Елвіса", голос тепер буде додано до цього списку.

Проте ще невідомо, наскільки ефективним буде законодавство для митців, які хочуть захистити свої твори мистецтва від відтворення ШІ без їхнього дозволу. Багато музикантів із Теннессі кажуть, що не мають розкоші чекати на ідеальне рішення, і зазначають, що загрози ШІ вже з’являються на їхніх мобільних телефонах і в студіях звукозапису.

"Щось надходить на мій телефон, і я не можу сказати, що це не я, — сказав кантрі-співак Люк Браян. - Зараз це реальна проблема, і, сподіваюся, це приборкає та сповільнить її".

Ідея назвати нещодавно прийнятий статут на честь Елвіса Преслі була не просто прагненням вшанувати одного з найвідоміших жителів штату.

Смерть Преслі в 1977 році спричинила суперечливу та тривалу судову боротьбу за несанкціоноване використання його імені та образу, оскільки багато хто стверджував, що після смерті знаменитості її ім’я та зображення стають суспільним надбанням. Однак у 1984 році законодавчий орган штату Теннессі прийняв Закон про захист особистих прав, який гарантував, що особистісні права не припиняються після смерті та можуть бути передані іншим.

