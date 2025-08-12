У США злодії в масках викрали іграшки лабубу на $7 тис.
На тлі високого попиту на іграшки лабубу у Каліфорнії банда грабіжників у масках вкрала ляльок приблизно на $7 тис. Поліція вже знайшла авто зловмисників, але самі вони з іграшками втекли
Про це повідомляє Euronews.
Близько 1:29 ночі в середу, 6 серпня, у Ла-Пуенте, неподалік від Лос-Анджелеса, в магазині One Stop Sales, відомому тим, що там продаються надзвичайно популярні ляльки лабубу, сталося пограбування. Як видно на записах з камер відеоспостереження, щонайменше чотири людини в худі та масках на обличчях увірвалися до магазину, нишпорили по полицях і виносили коробку за коробкою з товаром.
За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, група використала викрадений білий Toyota Tacoma, щоб втекти з місця події. Автомобіль пізніше знайшли, але підозрюваних досі розшукують.
"Ми досі шоковані. Ми так наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту, [лише] щоб вони просто зайшли та просто все забрали", – розповіла співвласниця магазину Джоанна Авендано.
Крадії втекли з усім асортиментом лабубу з магазину. Розмір вкраденого складає близько $7 тис.
Створені гонконгським художником Касінгом Лунгом, моторошні персонажі лабубу вперше були представлені у 2015 році та з того часу стали популярні у всьому світі. Спочатку ляльки продавалися за ціною близько $30, а тепер продаються за сотні, а то й тисячі на ринку перепродажу.
Pop Mart, китайський гігант іграшок, що стоїть за лабубу, повідомив про колосальний дохід у розмірі $1,8 млрд у 2024 році, що більш ніж удвічі більше, ніж у попередньому році.
Серед шанувальників лабубу - зірки першої величини, такі як Ріанна, Ліззо та Ліза з BLACKPINK.
