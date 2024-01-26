У Таїланді затримали гурт "Би-2", який засудив війну в Україні, — росЗМІ
Музикантів російського гурту "Би-2", які підтримали Україну в розвʼязаній Росією війні, затримали в Таїланді після концерту за "відсутність дозволу на роботу"
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
У Таїланді після проведеного концерту на острові Пхукет затримали російських музикантів, учасників гурту "Би-2" Шуру (Олександра Умана) і Льову (Єгора Бортника). Як повідомили у відділенні туристичної поліції провінції Пхукет, причиною затримання музикантів нібито стала відсутність дозволу на роботу.
"Співробітники відділення поліції в Патонзі затримали в середу сімох людей, одного ізраїльтянина та шістьох росіян, причиною арешту стала відсутність дозволу на роботу. Йдеться про рок-групу "Би-2". Вони мають заплатити штраф, розмір якого визначить суд", - сказав представник туристичної поліції.
Після сплати штрафу їх депортують з країни.
У Росії Олександра Умана та Єгора Бортника внесли до реєстру "іноагентів" через те, що вони засудили війну в Україні, негативно висловлювалися щодо РФ, її громадян та органів державної влади.
Раніше в Таїланді було зірвано виступи Максима Галкіна та коміка Руслана Білого, які також засудили війну в Україні. Видання "Сибирь.Реалии" зазначає, що до затримання музикантів "Би-2" може буде причетний генеральний консул Росії у Пхукеті Владімір Соснов. Він веде у Таїланді кампанію проти артистів, які не підтримують війну.
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