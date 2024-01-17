У "ТНМК" заявили, що в Словенії намагалися зірвати благодійний концерт через російських пропагандистів

Про це в ексклюзивному коментарі Еспресо.TV розповів директор гурту "ТНМК" Святослав Румежак.

Український гурт "ТНМК" з початку січня перебуває у великому благодійному турі містами Європи з програмою "Новий вертеп", у якому в партнерстві з головним управлінням розвідки та благодійним фондом Діани Подолянчук збирає кошти на спецпідрозділи ГУР - на допомогу сімʼям постраждалих та загиблих розвідників. У рамках туру 16 січня музиканти планували провести концерт у Словенії, у Любляні.

Початково виступ планувалося провести у клубі Menza pri koritu. За словами Румежака, власник клубу все погодив, але після Нового року на етапі фінальних погоджень почав дивно поводитись. Він звинувачував артистів у непрофесійному ставленні до концерту.

"Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали, і він навчить нас працювати. А ось у день концерту, 16 січня, за пару годин до відкриття дверей він зателефонував і повідомив, що концерту не буде, тому що, увага, ми — неонацисти, - поділився Румежак та зазначив: - Аргументи власника були такі: "Мені сказали, що ви нацисти, у ваших піснях мова насильства, жорстокості. Ви неонацисти". У перемовинах брали участь представники нашого посольства. Не допомогло".

Попри запевняння, що артисти будуть обережні у формулюваннях, отримали відповідь від власника клубу, що музиканти "агресивно налаштовані, а він за мир".

Учасникам "ТНМК" за кілька годин до концерту довелося шукати новий майданчик. У цьому їм допомогла менеджерка благодійного туру Марія Вишнівська та помічник консула Михайло Бондаренко. Тому виступ відбувся у новому залі - у Pivnica Union.

"У результаті вийшов неочікувано теплий вертеп з гарним аукціоном - з кимось нарешті познайомився в реалі, когось зустрів з сусідньої ДЮСШ, хтось допоміг з цими нескінченними колонками, реками, валізами й приладами. У результаті з мінуса вийшов плюс", - поділився на Facebook Олександр Фоззі Сидоренко.

Фото: пресслужба "ТНМК"

Попри перепони, артистам вдалося зібрати кошти для розвідників.

"На концерті був благодійний аукціон та скринька + QR-code для донатів. На аукціоні зібрали 4500 євро, а донати ще рахують", - зазначив директор гурту.

Фото: пресслужба "ТНМК"

Як він уточнив, згодом музиканти дізналися, що надходили погрози, імовірно, і власнику клубу Menza pri koritu, що "прийдуть ліві радикали під клуб проти "нацистів".

"Друзі в Любляні кажуть, що радикалів майже відкрито спонсорують росіяни, адже лозунги всі прямо за методичками, - зауважив Румежак та додав. - Вони (росіяни у Любляні, - ред.) бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались. І ці люди подзвонили власнику цього клубу, сказали, що ми нацисти, ведемо агресивну пропаганду".



