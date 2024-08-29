У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей

Про це пише Politico.

Заступник голови центрального розвідувального управління США Девід Коен під час щорічного саміту розвідки та національної безпеки наголосив, що прихильники "Ісламської держави" мали на меті вбити десятки тисяч людей під час концерту американської поп співачки Тейлор Свіфт у Відні. Артистка планувала відіграти три шоу 8, 9 та 10 серпня в рамках європейської частини туру Eras Tour.

Згідно зі звітом Девіда Коена, ЦРУ попередило владу Австрії про запланований теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні.

"Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, включаючи, я впевнений, багатьох американців. Австрійці змогли здійснити ці арешти, оскільки агентство та наші партнери з розвідувальної спільноти надали їм інформацію про те, що планувала зробити ця група, пов’язана з "ІДІЛ", – уточнив він.

Сама Тейлор Свіфт тривалий час не коментувала скасовані шоу та загрозу терактів на її концертах. Уперше вона висловилася про інцидент лише 22 серпня - після завершення європейської частини The Eras Tour. Зірка пояснила, чому так довго мовчала про скасовані виступи.

Організатори концертів The Eras Tour Vienna Shows, які мали відбутися 8, 9 та 10 серпня, повідомили, що їх скасували після того, як увечері середи, 7 серпня, поліція поінформувала про викриття терористичної змови.

Як додав Spiegel, раніше австрійська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в тероризмі. Поліцейські повідомили про "конкретні підготовчі дії".

8 серпня поліція виявила хімікати для вибухівки в будинку підозрюваного в плануванні терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.

Австрійська влада 9 серпня оголосила, що заарештувала всіх трьох підозрюваних у справі про планування терактів під час концерту Тейлор Свіфт у Відні.