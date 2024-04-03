У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села

Про це повідомляє The Guardian.

За останній рік понад 5000 шанувальників популярного співака Гаррі Стайлза, відомих як "гарріс", почали здійснювати паломництва до батьківщини артиста Голмс-Чепл. Зазначається, що дехто з них "ризикував життям і здоров’ям", щоб відвідати місце першого поцілунку Стайлза - залізничний міст біля жвавої головної дороги.

Через це минулого року селяни опублікували карту для безпечного самостійного туру. Тепер місцеві жителі вирішили піти ще далі. Спільнота The Holmes Chapel Partnership оголосила про початок власних офіційних турів і шукає суперфанів Стайлза, які б могли їх проводити.

Очікується, що претендентів на посаду екскурсовода місцями Гаррі Стайлза буде так багато, що The Holmes Chapel Partnership проведе відбір у стилі "X-фактора". Саме завдяки цьому талант-шоу Гаррі Стайлз став знаменитим.

Голова групи Пітер Вієрс поділився, що вони сподіваються взяти на роботу гарріса старше 16 років, але "можуть подати заявку і ще старші люди". Наплив фанів з усього світу призвів до бізнес-буму в Голмс-Чепл, зокрема в пекарні, де Стайлз працював неповний робочий день, перш ніж здобути популярність з гуртом One Direction. У W Mandeville’s є картонний плакат у натуральну величину, на якому зображений їхній найвідоміший колишній працівник, який тримає білий хліб, що, як і передбачувано, став його бестселером.

Під час екскурсії фанів запрошують також відвідати колишні школи Стайлза, котедж з терасою, де він виріс, і сусідній китайський ресторан, куди він колись привіз Тейлор Свіфт. Будівля, відома фанатам як "Стіна Гаррі", також є місцем, де Стайлз нашкрябав своє ім’я під час зйомок байопіку, випущеного у 2013 році.

Вієрс сказав, що очікує значного попиту на нові тури у червні, що триватимуть до вересня.

"Навіть у дощові зимові місяці гарріс продовжують приїжджати, витримуючи брудні береги та мокрі поля, щоб віддати шану біля Стіни Гаррі", - додав він.